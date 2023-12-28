https://ria.ru/20231228/den_novgorodskoy_oblasti-1918769328.html

Губернатор Новгородской области открыл День региона на выставке "Россия"

Губернатор Новгородской области открыл День региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 28.12.2023

Губернатор Новгородской области открыл День региона на выставке "Россия"

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин открыл в четверг День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:47

2023-12-28T14:47

2023-12-28T14:47

новгородская область

андрей никитин (политик)

выставка-форум "россия"

регионы

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин открыл в четверг День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии торжественного открытия Дня Новгородской области Никитин рассказал о главных достижениях региона, историческом и культурном наследии. Он отметил, что Новгородская область и Великий Новгород — это земля, с которой все начиналось. "Это точка, с которой создавалась наша история и культура, наша национальная идентичность. За 1160 лет нашей истории в Новгородской области происходило очень много событий. И, наверное, каждый поворот нашей истории и судьбы так или иначе был связан с Новгородской областью. Там была открыта первая школа, основанная Ярославом Мудрым, первая библиотека в Святой Софии, а также первый трактат о числах - математический труд, который был создан в Антониевом монастыре Великого Новгорода. Впервые на русском языке произведения стали издаваться именно в Великом Новгороде", - сказал на открытии Никитин. Он отметил, что Новгород вошел в число 30 регионов, в котором руководство страны увидело преимущество развития науки. "Это очень важно и это наследует наши традиции, создает будущее нашего региона и те знания, ту молодежь, которая будет двигать страну вперед. Мы хотим быть одним из самых значимых научных и образовательных центров на северо-западе России", - добавил Никитин. Он уточнил, что в регионе считают очень важным среднее профессиональное образование и колледжи области являются одними из лучших в стране на сегодня. Также опытом новгородцев интересуются руководители других стран и предлагают открывать филиалы своих колледжей в странах СНГ, отметил губернатор. "Благодаря поддержке президента России Владимира Путина Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого вырос в два раза по количеству студентов, а также там вырос средний балл, открылись новые кафедры, появились новые специальности, построен новый кампус Новгородской технической школы, также появилась инновационная долина "Валдай" и строится кампус мирового уровня на четыре тысячи студентов", - подчеркнул Никитин. На День Новгородской области для посетителей выставки подготовлена яркая культурная и деловая программы: лекции, розыгрыши, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные новогодние программы и многое другое. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Новгородской области расположен в павильоне №75.

https://ria.ru/20231228/vdnkh-1918762745.html

https://ria.ru/20231219/prioritet-1916739523.html

новгородская область

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новгородская область, андрей никитин (политик), выставка-форум "россия", регионы