https://ria.ru/20231228/boyarskiy-1918810915.html
Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, заявили в театре
Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, заявили в театре - РИА Новости, 28.12.2023
Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, заявили в театре
Народный артист РСФСР Михаил Боярский в настоящее время проходит в больнице плановое обследование, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:59
2023-12-28T16:59
2023-12-28T16:59
культура
рсфср
михаил боярский
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский в настоящее время проходит в больнице плановое обследование, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. В ряде СМИ в четверг появилась информация о госпитализации Боярского. "Это плановое обследование. Он уже сегодня будет дома", - сказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что в конце ноября Боярский был госпитализирован. В начале декабря артиста выписали из Мариинской больницы.
https://ria.ru/20231128/infarkt-1912476883.html
https://ria.ru/20231204/boyarskiy-1913660605.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рсфср, михаил боярский, культура
Культура, РСФСР, Михаил Боярский, Культура
Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, заявили в театре
Театр: Боярский проходит плановое обследование в больнице, его выпишут сегодня
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский в настоящее время проходит в больнице плановое обследование, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета.
В ряде СМИ в четверг появилась информация о госпитализации Боярского.
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
"Это плановое обследование. Он уже сегодня будет дома", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в конце ноября Боярский был госпитализирован. В начале декабря артиста выписали из Мариинской больницы.
Михаила Боярского выписали из больницы