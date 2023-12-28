https://ria.ru/20231228/boyarskiy-1918810915.html

Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, заявили в театре

Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, заявили в театре - РИА Новости, 28.12.2023

Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, заявили в театре

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в настоящее время проходит в больнице плановое обследование, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:59

2023-12-28T16:59

2023-12-28T16:59

культура

рсфср

михаил боярский

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский в настоящее время проходит в больнице плановое обследование, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. В ряде СМИ в четверг появилась информация о госпитализации Боярского. "Это плановое обследование. Он уже сегодня будет дома", - сказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что в конце ноября Боярский был госпитализирован. В начале декабря артиста выписали из Мариинской больницы.

https://ria.ru/20231128/infarkt-1912476883.html

https://ria.ru/20231204/boyarskiy-1913660605.html

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рсфср, михаил боярский, культура