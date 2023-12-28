"АвтоВАЗ" по итогам года произведет рекордное за десять лет количество Lada
Минпромторг: "АвтоВАЗ" по итогам 2023 года произведет более 374 тысяч Lada
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" по итогам 2023 года произведет более 374 тысяч автомобилей Lada, что является рекордом за последние 10 лет, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, "АвтоВАЗ" обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тысяч Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние 10 лет", - отмечается в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. Его главой является вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
В министерстве также отметили, что в марте "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta нового поколения в Тольятти, а в декабре – выпустил опытную партию российского электромобиля Lada e-Largus.
Кроме того, производитель обеспечил технологический суверенитет по более чем 1,2 тысячи позиций критически важных материалов и компонентов, поступательно возвращает в комплектации автомобилей утраченные опции, комплектующие для которых ранее поставлялись из недружественных стран.
"Компания приняла в свой штат более 2,5 тысяч новых сотрудников, полностью выполнила свои социальные обязательства перед коллективом. По итогам 2023 года АО "АвтоВАЗ" обеспечит безубыточность и финансовую стабильность", - подчеркнули в Минпромторге.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. До 2020 года автомобили Niva долгое время выпускались под брендом Chevrolet.