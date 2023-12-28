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"АвтоВАЗ" по итогам года произведет рекордное за десять лет количество Lada - РИА Новости, 28.12.2023
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19:14 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/avtovaz-1918838251.html
"АвтоВАЗ" по итогам года произведет рекордное за десять лет количество Lada
"АвтоВАЗ" по итогам года произведет рекордное за десять лет количество Lada - РИА Новости, 28.12.2023
"АвтоВАЗ" по итогам года произведет рекордное за десять лет количество Lada
"АвтоВАЗ" по итогам 2023 года произведет более 374 тысяч автомобилей Lada, что является рекордом за последние 10 лет, говорится в сообщении Минпромторга РФ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:14
2023-12-28T19:14
экономика
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" по итогам 2023 года произведет более 374 тысяч автомобилей Lada, что является рекордом за последние 10 лет, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, "АвтоВАЗ" обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тысяч Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние 10 лет", - отмечается в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. Его главой является вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В министерстве также отметили, что в марте "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta нового поколения в Тольятти, а в декабре – выпустил опытную партию российского электромобиля Lada e-Largus. Кроме того, производитель обеспечил технологический суверенитет по более чем 1,2 тысячи позиций критически важных материалов и компонентов, поступательно возвращает в комплектации автомобилей утраченные опции, комплектующие для которых ранее поставлялись из недружественных стран. "Компания приняла в свой штат более 2,5 тысяч новых сотрудников, полностью выполнила свои социальные обязательства перед коллективом. По итогам 2023 года АО "АвтоВАЗ" обеспечит безубыточность и финансовую стабильность", - подчеркнули в Минпромторге. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. До 2020 года автомобили Niva долгое время выпускались под брендом Chevrolet.
https://ria.ru/20231215/proizvodstvo-1916097549.html
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экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
"АвтоВАЗ" по итогам года произведет рекордное за десять лет количество Lada

Минпромторг: "АвтоВАЗ" по итогам 2023 года произведет более 374 тысяч Lada

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" по итогам 2023 года произведет более 374 тысяч автомобилей Lada, что является рекордом за последние 10 лет, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, "АвтоВАЗ" обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тысяч Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние 10 лет", - отмечается в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. Его главой является вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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В министерстве также отметили, что в марте "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta нового поколения в Тольятти, а в декабре – выпустил опытную партию российского электромобиля Lada e-Largus.
Кроме того, производитель обеспечил технологический суверенитет по более чем 1,2 тысячи позиций критически важных материалов и компонентов, поступательно возвращает в комплектации автомобилей утраченные опции, комплектующие для которых ранее поставлялись из недружественных стран.
"Компания приняла в свой штат более 2,5 тысяч новых сотрудников, полностью выполнила свои социальные обязательства перед коллективом. По итогам 2023 года АО "АвтоВАЗ" обеспечит безубыточность и финансовую стабильность", - подчеркнули в Минпромторге.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. До 2020 года автомобили Niva долгое время выпускались под брендом Chevrolet.
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ЭкономикаРоссияДенис Мантуров
 
 
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