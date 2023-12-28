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В России более 500 операторов подключились к системе "Антифрод" - РИА Новости, 28.12.2023
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12:10 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/antifrod-1918711082.html
В России более 500 операторов подключились к системе "Антифрод"
В России более 500 операторов подключились к системе "Антифрод" - РИА Новости, 28.12.2023
В России более 500 операторов подключились к системе "Антифрод"
Более 500 российских операторов связи из 1,3 тысячи подключились к системе мониторинга и предотвращения мошеннических операций "Антифрод", при этом для полной... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:10
2023-12-28T12:10
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Более 500 российских операторов связи из 1,3 тысячи подключились к системе мониторинга и предотвращения мошеннических операций "Антифрод", при этом для полной блокировки звонков с подменных номеров должны присоединиться все, сообщил Роскомнадзор. "Более 500 операторов связи подключились к системе "Антифрод". Чтобы в России блокировались все звонки с подменных номеров, к системе должны присоединиться все операторы. Сегодня их в стране более 1,3 тысячи", - говорится в сообщении. В ноябре регулятор сообщил РИА Новости, что направил 1351 оператору связи уведомления о необходимости подключиться к системе "Антифрод" в установленные сроки, при этом операторы "большой четверки" уже полноценно работают с системой. Позже ведомство рассказало журналистам, что операторы должны подключиться к системе в течение 120 дней. Те, кто еще не подключился к системе, не сможет своевременно верифицировать вызов, поэтому через их сети могут проходить мошеннические звонки с подменой номера. Отмечается, что на текущий момент фиксируются нарушения сроков подключения к системе более чем у 180 операторов, им грозит штраф до 1 миллиона рублей. Суд уже рассмотрел протоколы в отношении четырех операторов, им назначены штрафы общей суммой в 2,1 миллиона рублей. Регулятор напомнил, что по закону оператор несет ответственность за установку соединения с непроверенного номера. Система "Антифрод" помогает операторам соблюдать требования российского законодательства, давая им для этого техническую возможность. В конце октября ведомство сообщало, что система "Антифрод", запущенная в декабре прошлого года, за 10 месяцев работы заблокировала более полумиллиарда мошеннических звонков.
https://ria.ru/20230913/burtseva-1895807435.html
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России более 500 операторов подключились к системе "Антифрод"

РКН: более 180 операторов нарушили сроки подключения к системе "Антифрод"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Более 500 российских операторов связи из 1,3 тысячи подключились к системе мониторинга и предотвращения мошеннических операций "Антифрод", при этом для полной блокировки звонков с подменных номеров должны присоединиться все, сообщил Роскомнадзор.
"Более 500 операторов связи подключились к системе "Антифрод". Чтобы в России блокировались все звонки с подменных номеров, к системе должны присоединиться все операторы. Сегодня их в стране более 1,3 тысячи", - говорится в сообщении.
В ноябре регулятор сообщил РИА Новости, что направил 1351 оператору связи уведомления о необходимости подключиться к системе "Антифрод" в установленные сроки, при этом операторы "большой четверки" уже полноценно работают с системой. Позже ведомство рассказало журналистам, что операторы должны подключиться к системе в течение 120 дней. Те, кто еще не подключился к системе, не сможет своевременно верифицировать вызов, поэтому через их сети могут проходить мошеннические звонки с подменой номера.
Отмечается, что на текущий момент фиксируются нарушения сроков подключения к системе более чем у 180 операторов, им грозит штраф до 1 миллиона рублей. Суд уже рассмотрел протоколы в отношении четырех операторов, им назначены штрафы общей суммой в 2,1 миллиона рублей.
Руководитель службы гарантирования доходов и противодействия телекоммуникационному мошенничеству Tele2 Жанна Бурцева.
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Регулятор напомнил, что по закону оператор несет ответственность за установку соединения с непроверенного номера. Система "Антифрод" помогает операторам соблюдать требования российского законодательства, давая им для этого техническую возможность.
В конце октября ведомство сообщало, что система "Антифрод", запущенная в декабре прошлого года, за 10 месяцев работы заблокировала более полумиллиарда мошеннических звонков.
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ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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