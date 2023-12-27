https://ria.ru/20231227/zhurnalist-1918494749.html

СМИ: Зеленский заказал убийство журналиста, раскрывшего тайну о нем

СМИ: Зеленский заказал убийство журналиста, раскрывшего тайну о нем - РИА Новости, 27.12.2023

СМИ: Зеленский заказал убийство журналиста, раскрывшего тайну о нем

Президент Украины Владимир Зеленский приказал убить журналиста Мохаммеда аль-Алави, который раскрыл его коррупционные схемы, пишет аналитик InfoBRICS Драго... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:28

2023-12-27T16:28

2023-12-27T16:28

политика

украина

красное море

сша

владимир зеленский

египет

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приказал убить журналиста Мохаммеда аль-Алави, который раскрыл его коррупционные схемы, пишет аналитик InfoBRICS Драго Боснич.Отмечается, что аль-Алави еще в августе обнародовал эксклюзивный материал о том, что теща Зеленского приобрела роскошную виллу на побережье Красного моря за пять миллионов долларов. После публикации этого материала журналисту стали поступать угрозы расправы, а в конце декабря его забили до смерти. По мнению Боснича, к убийству аль-Алави причастна Служба безопасности Украины."Это неудивительно, учитывая, что убийства иностранных журналистов и всех, кто не подчиняется неонацистской хунте, стали ее обычной практикой", — напомнил эксперт.Боснич полагает, что в этом случае целью было наказать аль-Алави за разоблачение Зеленского и подрыв образа "героя военного времени", который киевские власти, США и Евросоюз пытались создать с начала боевых действий.Как отметил аналитик, западная пропагандистская машина и ее "независимые корреспонденты и редакторы" усердно старались опровергнуть материал египетского расследователя и даже развернули против него клеветническую кампанию.Ранее президент России неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции в Киеве. По его словам, она разъела украинскую государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до государственного переворота в 2014 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918468837.html

украина

красное море

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политика, украина, красное море, сша, владимир зеленский, египет