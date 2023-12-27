СМИ: Зеленский заказал убийство журналиста, раскрывшего тайну о нем
InfoBRICS: СБУ ликвидировала журналиста, расследовавшего преступления Зеленского
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приказал убить журналиста Мохаммеда аль-Алави, который раскрыл его коррупционные схемы, пишет аналитик InfoBRICS Драго Боснич.
Отмечается, что аль-Алави еще в августе обнародовал эксклюзивный материал о том, что теща Зеленского приобрела роскошную виллу на побережье Красного моря за пять миллионов долларов. После публикации этого материала журналисту стали поступать угрозы расправы, а в конце декабря его забили до смерти. По мнению Боснича, к убийству аль-Алави причастна Служба безопасности Украины.
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"Это неудивительно, учитывая, что убийства иностранных журналистов и всех, кто не подчиняется неонацистской хунте, стали ее обычной практикой", — напомнил эксперт.
Боснич полагает, что в этом случае целью было наказать аль-Алави за разоблачение Зеленского и подрыв образа "героя военного времени", который киевские власти, США и Евросоюз пытались создать с начала боевых действий.
Как отметил аналитик, западная пропагандистская машина и ее "независимые корреспонденты и редакторы" усердно старались опровергнуть материал египетского расследователя и даже развернули против него клеветническую кампанию.
Ранее президент России неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции в Киеве. По его словам, она разъела украинскую государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до государственного переворота в 2014 году.
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