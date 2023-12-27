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СМИ: Зеленский заказал убийство журналиста, раскрывшего тайну о нем - РИА Новости, 27.12.2023
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16:28 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/zhurnalist-1918494749.html
СМИ: Зеленский заказал убийство журналиста, раскрывшего тайну о нем
СМИ: Зеленский заказал убийство журналиста, раскрывшего тайну о нем - РИА Новости, 27.12.2023
СМИ: Зеленский заказал убийство журналиста, раскрывшего тайну о нем
Президент Украины Владимир Зеленский приказал убить журналиста Мохаммеда аль-Алави, который раскрыл его коррупционные схемы, пишет аналитик InfoBRICS Драго... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:28
2023-12-27T16:28
политика
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приказал убить журналиста Мохаммеда аль-Алави, который раскрыл его коррупционные схемы, пишет аналитик InfoBRICS Драго Боснич.Отмечается, что аль-Алави еще в августе обнародовал эксклюзивный материал о том, что теща Зеленского приобрела роскошную виллу на побережье Красного моря за пять миллионов долларов. После публикации этого материала журналисту стали поступать угрозы расправы, а в конце декабря его забили до смерти. По мнению Боснича, к убийству аль-Алави причастна Служба безопасности Украины."Это неудивительно, учитывая, что убийства иностранных журналистов и всех, кто не подчиняется неонацистской хунте, стали ее обычной практикой", — напомнил эксперт.Боснич полагает, что в этом случае целью было наказать аль-Алави за разоблачение Зеленского и подрыв образа "героя военного времени", который киевские власти, США и Евросоюз пытались создать с начала боевых действий.Как отметил аналитик, западная пропагандистская машина и ее "независимые корреспонденты и редакторы" усердно старались опровергнуть материал египетского расследователя и даже развернули против него клеветническую кампанию.Ранее президент России неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции в Киеве. По его словам, она разъела украинскую государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до государственного переворота в 2014 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, украина, красное море, сша, владимир зеленский, египет
Политика, Украина, Красное море, США, Владимир Зеленский, Египет
СМИ: Зеленский заказал убийство журналиста, раскрывшего тайну о нем

InfoBRICS: СБУ ликвидировала журналиста, расследовавшего преступления Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приказал убить журналиста Мохаммеда аль-Алави, который раскрыл его коррупционные схемы, пишет аналитик InfoBRICS Драго Боснич.
Отмечается, что аль-Алави еще в августе обнародовал эксклюзивный материал о том, что теща Зеленского приобрела роскошную виллу на побережье Красного моря за пять миллионов долларов. После публикации этого материала журналисту стали поступать угрозы расправы, а в конце декабря его забили до смерти. По мнению Боснича, к убийству аль-Алави причастна Служба безопасности Украины.
«
"Это неудивительно, учитывая, что убийства иностранных журналистов и всех, кто не подчиняется неонацистской хунте, стали ее обычной практикой", — напомнил эксперт.
Боснич полагает, что в этом случае целью было наказать аль-Алави за разоблачение Зеленского и подрыв образа "героя военного времени", который киевские власти, США и Евросоюз пытались создать с начала боевых действий.
Как отметил аналитик, западная пропагандистская машина и ее "независимые корреспонденты и редакторы" усердно старались опровергнуть материал египетского расследователя и даже развернули против него клеветническую кампанию.
Ранее президент России неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции в Киеве. По его словам, она разъела украинскую государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до государственного переворота в 2014 году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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