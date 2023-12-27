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В Либерии при взрыве автоцистерны погибли 15 человек
В Либерии при взрыве автоцистерны погибли 15 человек - РИА Новости, 27.12.2023
В Либерии при взрыве автоцистерны погибли 15 человек
Автоцистерна перевернулась и взорвалась в центральной части Либерии, 15 человек погибли, 36 пострадали, сообщило во вторник издание Front Page Africa со ссылкой РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:54
2023-12-27T18:54
2023-12-27T18:54
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Автоцистерна перевернулась и взорвалась в центральной части Либерии, 15 человек погибли, 36 пострадали, сообщило во вторник издание Front Page Africa со ссылкой на местную полицию. Согласно изданию, автоцистерна упала в кювет по дороге в небольшой город Тотота в графстве Бонг. Оно подчеркивает со ссылкой на полицию, что после взрыва автоцистерны местные жители пытались собрать вытекший бензин. "В настоящее время подтверждено, что 15 человек погибли и 36 пострадали в результате взрыва автоцистерны в... графстве Бонг", - отметило Front Page Africa со ссылкой на данные местной полиции.
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в мире, либерия
В Либерии при взрыве автоцистерны погибли 15 человек
В Либерии при взрыве автоцистерны погибли 15 человек, 36 пострадали