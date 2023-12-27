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Трем работникам порохового цеха под Рязанью дали срок из-за ЧП со взрывом

Трем работникам порохового цеха под Рязанью дали срок из-за ЧП со взрывом - РИА Новости, 27.12.2023

Трем работникам порохового цеха под Рязанью дали срок из-за ЧП со взрывом

Суд в Рязанской области назначил трем работникам предприятия, в цеху которого загорелся порох и произошел взрыв с 17 погибшими, от 5,5 до 6,5 лет... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:50

2023-12-27T18:50

2023-12-27T18:50

происшествия

рязанская область

рязань

шиловский район

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РЯЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Суд в Рязанской области назначил трем работникам предприятия, в цеху которого загорелся порох и произошел взрыв с 17 погибшими, от 5,5 до 6,5 лет колонии-поселения, еще одному - 4 года условно, сообщила прокуратура региона. В октябре 2021 года в Шиловском районе Рязанской области на территории завода "Эластик" произошли взрыв и пожар в пороховом цеху, принадлежащем компании, занимающейся производством, хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. При взрыве погибли 17 человек. "Шиловский районный суд Рязанской области вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех действующих работников производственного предприятия ООО "Разряд". Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух лиц)", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Установлено, что работы велись со значительной перегрузкой оборудования. При этом со стороны руководства не осуществлялся надлежащий контроль за деятельностью подчиненных работников общества. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил трем сотрудникам наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, еще одному - в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, в качестве дополнительного наказания они лишены права заниматься профессиональной деятельностью в течение 2 лет 6 месяцев", - уточняет ведомство. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших в части взыскания с ООО "Разряд" компенсации морального вреда в 2 миллиона рублей каждому.

https://ria.ru/20231227/gorka-1918421519.html

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рязанская область

рязань

шиловский район

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происшествия, рязанская область, рязань, шиловский район