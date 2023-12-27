https://ria.ru/20231227/vypusk-1918560198.html

В России вырос выпуск грузовых и пассажирских вагонов

В России вырос выпуск грузовых и пассажирских вагонов - РИА Новости, 27.12.2023

В России вырос выпуск грузовых и пассажирских вагонов

Производство грузовых вагонов в России в январе-ноябре 2023 года выросло на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пассажирских – на 15%,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:20

2023-12-27T19:20

2023-12-27T19:21

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Производство грузовых вагонов в России в январе-ноябре 2023 года выросло на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пассажирских – на 15%, сообщил Росстат. В абсолютных цифрах выпуск грузовых вагонов за 11 месяцев составил 57,6 тысячи единиц. В частности, произведено 18 тысяч полувагонов (снижение на 10,0%), 7,7 тысячи цистерн (рост на 66,6%), 10,6 тысячи платформ (снижение на 12,5%). Выпуск грузовых вагонов в ноябре 2023 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В том числе, было произведено 2 тысячи единиц полувагонов (рост на 37,4%), 880 цистерн (рост на 47,2%), 929 платформ (снижение на 22,6%). Выпуск пассажирских вагонов за 11 месяцев в абсолютных цифрах составил 1,4 тысячи единиц. В ноябре было изготовлено 154 пассажирских вагона (рост на 27,3%). За январь-ноябрь 2023 года выпущено 484 единицы тягового подвижного состава: 284 магистральных электровоза (снижение на 0,4%) и 200 секций магистральных тепловозов (рост на 19,8%). Выпуск маневровых промышленных тепловозов за январь-ноябрь 2023 года составил 274 штуки (рост на 13,7%). В ноябре 2023 года произведено 49 единиц тягового подвижного состава – 30 магистральных электровозов (снижение на 9,1%) и 19 секций тепловозов (рост на 18,8%). Собрано в ноябре 29 маневровых промышленных тепловозов (рост на 31,8%).

https://ria.ru/20231227/lastochka-1918430693.html

https://ria.ru/20231227/finist-1918435614.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)