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В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского
В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского - РИА Новости, 27.12.2023
В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не состоится, пока не будут решены спорные вопросы, заявил заместитель РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:10
2023-12-27T17:10
2023-12-27T17:11
политика
венгрия
украина
будапешт
виктор орбан
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не состоится, пока не будут решены спорные вопросы, заявил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр в интервью газете Magyar Nemzet."Готовясь к встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана, мы поставили условие: сначала мы договоримся о том, как урегулировать спорные вопросы. Мы еще не достигли этого момента, поэтому встреча сейчас была бы несвоевременной, но мы над этим работаем", — сказал чиновник.Ранее украинский лидер поговорил с главой правительства Венгрии во время инаугурации аргентинского президента Хавьера Милея 10 декабря 2023 года. По словам Орбана, этот разговор с Зеленским нельзя назвать встречей, потому что они лишь обменялись парой слов.Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. Будапешт ответил, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам.
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917436871.html
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политика, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто
Политика, Венгрия, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто
В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского
МИД Венгрии: встреча Орбана и Зеленского готовится, есть спорные вопросы