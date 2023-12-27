https://ria.ru/20231227/vstrecha-1918511300.html

В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского

В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского - РИА Новости, 27.12.2023

В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не состоится, пока не будут решены спорные вопросы, заявил заместитель РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:10

2023-12-27T17:10

2023-12-27T17:11

политика

венгрия

украина

будапешт

виктор орбан

владимир зеленский

петер сийярто

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не состоится, пока не будут решены спорные вопросы, заявил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр в интервью газете Magyar Nemzet."Готовясь к встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана, мы поставили условие: сначала мы договоримся о том, как урегулировать спорные вопросы. Мы еще не достигли этого момента, поэтому встреча сейчас была бы несвоевременной, но мы над этим работаем", — сказал чиновник.Ранее украинский лидер поговорил с главой правительства Венгрии во время инаугурации аргентинского президента Хавьера Милея 10 декабря 2023 года. По словам Орбана, этот разговор с Зеленским нельзя назвать встречей, потому что они лишь обменялись парой слов.Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. Будапешт ответил, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам.

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917436871.html

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политика, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто