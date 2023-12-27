Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 27.12.2023 (обновлено: 17:11 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/vstrecha-1918511300.html
В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского
В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского - РИА Новости, 27.12.2023
В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не состоится, пока не будут решены спорные вопросы, заявил заместитель РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:10
2023-12-27T17:11
политика
венгрия
украина
будапешт
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не состоится, пока не будут решены спорные вопросы, заявил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр в интервью газете Magyar Nemzet."Готовясь к встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана, мы поставили условие: сначала мы договоримся о том, как урегулировать спорные вопросы. Мы еще не достигли этого момента, поэтому встреча сейчас была бы несвоевременной, но мы над этим работаем", — сказал чиновник.Ранее украинский лидер поговорил с главой правительства Венгрии во время инаугурации аргентинского президента Хавьера Милея 10 декабря 2023 года. По словам Орбана, этот разговор с Зеленским нельзя назвать встречей, потому что они лишь обменялись парой слов.Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. Будапешт ответил, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам.
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917436871.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто
Политика, Венгрия, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто
В Венгрии сообщили, что спорные вопросы мешают встрече Орбана и Зеленского

МИД Венгрии: встреча Орбана и Зеленского готовится, есть спорные вопросы

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не состоится, пока не будут решены спорные вопросы, заявил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр в интервью газете Magyar Nemzet.
«
"Готовясь к встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана, мы поставили условие: сначала мы договоримся о том, как урегулировать спорные вопросы. Мы еще не достигли этого момента, поэтому встреча сейчас была бы несвоевременной, но мы над этим работаем", — сказал чиновник.
Ранее украинский лидер поговорил с главой правительства Венгрии во время инаугурации аргентинского президента Хавьера Милея 10 декабря 2023 года. По словам Орбана, этот разговор с Зеленским нельзя назвать встречей, потому что они лишь обменялись парой слов.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. Будапешт ответил, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС
22 декабря, 12:29
 
ПолитикаВенгрияУкраинаБудапештВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала