https://ria.ru/20231227/vooruzheniya-1918575523.html

Спецоперация, 27 декабря: ВСУ быстро теряют вооружения, заявили в "Ростехе"

Спецоперация, 27 декабря: ВСУ быстро теряют вооружения, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 27.12.2023

Спецоперация, 27 декабря: ВСУ быстро теряют вооружения, заявили в "Ростехе"

О темпах производства российского вооружения, ходе спецоперации и мобилизации на Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T21:12

2023-12-27T21:12

2023-12-27T22:09

специальная военная операция на украине

технологии

украина

донецкая народная республика

киев

сергей чемезов

иван приходько

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. О темпах производства российского вооружения, ходе спецоперации и мобилизации на Украине — в материале РИА Новости.Киев теряет, Москва наращиваетКиев стремительно теряет вооружения всех классов и быстро восполнить это не может. Российский ОПК, в свою очередь, набрал такой темп производства, что только наращивает количество техники в зоне проведения спецоперации, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Он уточнил, что по снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом увеличился примерно в 50 раз по отдельным видам. Производство БМП, БМД и бронеавтомобилей выросло более чем в пять раз, выпуск танков — почти в семь раз. Танк Т-90М, партии которых регулярно направляет на спецоперацию "Уралвагонзавод", Чемезов назвал лучшим в мире, а его превосходство над западными образцами признают и эксперты оттуда. Глава госкорпорации также рассказал о новейшей российской технике, которую только планируется опробовать в зоне спецоперации. Скоро туда отправится, например, дистанционно управляемая боевая машина пехоты, которая позволит применять машины без риска для экипажа. В перспективе этим же комплектом дистанционного управления может обзавестись самоходная противотанковая пушка 2С25М. Также скоро там должна появиться новейшая гаубица "Коалиция", чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности. Для защиты от украинских дронов, по словам Чемезова, создали и применяют малогабаритные РЛС, которые засекают их за несколько десятков километров. Кроме того, российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для дронов, запускаемых ВСУ. В итоге беспилотники уничтожаются десятками, отметил Чемезов. В свою очередь, противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и "Корнет" пробивают немецкие танки Leopard с любого ракурса, добавил он.Гаубицы и бронемашиныСогласно сводке Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили десять атак противника на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, а также нанесли поражение ВСУ на Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Потери противника составили до 670 солдат. Кроме того, украинские войска лишились танка, двух БМП, двух БТР, двух бронемашин, пяти самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и одной "Акации", гаубицы "Мста-Б", трех гаубиц Д-30 и орудия Д-20. При контрбатарейной борьбе поражены: две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательные пункты и склад топлива. Российская ПВО сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Водяного в ДНР. Кроме того, удалось перехватить семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационную ракету HARM и управляемую авиационную бомбу JDAM. Также уничтожены 17 украинских беспилотников в различных районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мирным объектамКак рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска сегодня обстреливали снарядами калибра 155 миллиметров Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, а также Горловку и Ясиноватский район. В некоторые моменты темп доходил до 30 снарядов в час. Днем Киев выпустил три ракеты из РСЗО. Кроме того, несколько боеприпасов были сброшены в Донецке с беспилотников. Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, утром была повреждена школа, днем — здания детского сада, клуба "Досуг", почты, поселковой администрации, библиотеки и старинного Свято-Покровского храма XIX века. Срок за референдумСуд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы главу ДНР Дениса Пушилина, сообщили в офисе генпрокурора страны. Ему инкриминировали "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность". В ведомстве пояснили, что обвинение предъявили из-за того, что по распоряжению главы ДНР в республике провели референдум о присоединении к России. Глава Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года, все предпосылки к этому есть. По его словам, украинский фронт рухнет, потому что внутри Украины происходят "тектонические процессы, которые разрывают ее изнутри". Не все гладко с мобилизациейНазначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне сильно повреждена энергетическая инфраструктура, около 70 процентов абонентов остались без электроснабжения. Накануне вечером глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в городе в результате взрывов повреждения получил железнодорожный вокзал. Украинский Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщил, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за "дискуссионных положений", но все же примут в январе-феврале. Как отмечается, депутаты не согласны с решением о мобилизации людей с инвалидностью третьей группы, нормой о том, что для уточнения данных человека можно задержать на срок от трех часов до трех суток, со штрафами за неявку в военкомат или нарушения военного учета. Своим мнением о мобилизации полумиллиона человек, которую собираются устроить украинские власти, поделился бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, она нужна, чтобы потребовать от Запада новую помощь под предлогом необходимости содержать большую армию. По расчетам экс-премьера, мобилизовать удастся лишь 250-300 тысяч. Азаров также скептически отнесся к возможности нового контрнаступления Украины в следующем году. Он считает, что на фоне провала предыдущей киевский режим займет стратегию сохранения той линии, на которой они сейчас находятся, или стратегию небольших тактических отступлений. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из нынешнего трагического положения, в котором оказалась Украина вследствие уменьшения военной помощи со стороны Запада. Кроме того, по ее словам, нужно не снижать возраст призыва, а призвать 50 процентов силовиков из полиции, прокуратуры и БЭБ (Бюро экономической безопасности. — Прим. ред.).

https://ria.ru/20231227/strategiya-1918561404.html

https://ria.ru/20231227/naselenie-1918573445.html

https://ria.ru/20231227/khod-1918501379.html

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918552421.html

https://ria.ru/20231227/evrosoyuz-1918436931.html

украина

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