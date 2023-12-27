В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий
В Госдуму внесли проект об установлении 1 июля Днем ветеранов боевых действий
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об установлении на государственном уровне 1 июля памятной даты - День ветеранов боевых действий, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Законопроект внесла Тульская областная Дума.
"Проектом закона предлагается установить в Российской Федерации памятную дату - День ветеранов боевых действий… Установление памятной даты на государственном уровне будет не только выражением общественного признания и глубокого уважения всех россиян к ветеранам боевых действий, но также послужит их объединению, способствует повышению авторитета и значимости общественных организаций ветеранов, станет значимым элементом гражданского и патриотического воспитания", - отмечается в пояснительной записке.
Авторы проекта отмечают, что несколько лет День ветеранов боевых действий по инициативе граждан и общественных объединений отмечается в ряде регионов страны 1 июля. "Военнослужащих и ветеранов чтят в этот день в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других субъектах Российской Федерации", - добавляется в документах.