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В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий - РИА Новости, 27.12.2023
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18:10 27.12.2023 (обновлено: 18:20 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/veterany-1918535564.html
В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий
В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий - РИА Новости, 27.12.2023
В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий
В Госдуму внесен законопроект об установлении на государственном уровне 1 июля памятной даты - День ветеранов боевых действий, соответствующий проект размещен в РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:10
2023-12-27T18:20
общество
госдума рф
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об установлении на государственном уровне 1 июля памятной даты - День ветеранов боевых действий, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.Законопроект внесла Тульская областная Дума."Проектом закона предлагается установить в Российской Федерации памятную дату - День ветеранов боевых действий… Установление памятной даты на государственном уровне будет не только выражением общественного признания и глубокого уважения всех россиян к ветеранам боевых действий, но также послужит их объединению, способствует повышению авторитета и значимости общественных организаций ветеранов, станет значимым элементом гражданского и патриотического воспитания", - отмечается в пояснительной записке.Авторы проекта отмечают, что несколько лет День ветеранов боевых действий по инициативе граждан и общественных объединений отмечается в ряде регионов страны 1 июля. "Военнослужащих и ветеранов чтят в этот день в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других субъектах Российской Федерации", - добавляется в документах.
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общество, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий

В Госдуму внесли проект об установлении 1 июля Днем ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об установлении на государственном уровне 1 июля памятной даты - День ветеранов боевых действий, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Законопроект внесла Тульская областная Дума.
"Проектом закона предлагается установить в Российской Федерации памятную дату - День ветеранов боевых действий… Установление памятной даты на государственном уровне будет не только выражением общественного признания и глубокого уважения всех россиян к ветеранам боевых действий, но также послужит их объединению, способствует повышению авторитета и значимости общественных организаций ветеранов, станет значимым элементом гражданского и патриотического воспитания", - отмечается в пояснительной записке.
Авторы проекта отмечают, что несколько лет День ветеранов боевых действий по инициативе граждан и общественных объединений отмечается в ряде регионов страны 1 июля. "Военнослужащих и ветеранов чтят в этот день в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других субъектах Российской Федерации", - добавляется в документах.
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