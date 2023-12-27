https://ria.ru/20231227/veterany-1918535564.html

В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий

В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий - РИА Новости, 27.12.2023

В Госдуме предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий

В Госдуму внесен законопроект об установлении на государственном уровне 1 июля памятной даты - День ветеранов боевых действий, соответствующий проект размещен в РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:10

2023-12-27T18:10

2023-12-27T18:20

общество

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об установлении на государственном уровне 1 июля памятной даты - День ветеранов боевых действий, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.Законопроект внесла Тульская областная Дума."Проектом закона предлагается установить в Российской Федерации памятную дату - День ветеранов боевых действий… Установление памятной даты на государственном уровне будет не только выражением общественного признания и глубокого уважения всех россиян к ветеранам боевых действий, но также послужит их объединению, способствует повышению авторитета и значимости общественных организаций ветеранов, станет значимым элементом гражданского и патриотического воспитания", - отмечается в пояснительной записке.Авторы проекта отмечают, что несколько лет День ветеранов боевых действий по инициативе граждан и общественных объединений отмечается в ряде регионов страны 1 июля. "Военнослужащих и ветеранов чтят в этот день в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других субъектах Российской Федерации", - добавляется в документах.

https://ria.ru/20230907/veteran-1894801620.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, вооруженные силы рф