https://ria.ru/20231227/vandalizm-1918352095.html

Посол в Австрии рассказал об актах вандализма против российского имущества

Посол в Австрии рассказал об актах вандализма против российского имущества - РИА Новости, 27.12.2023

Посол в Австрии рассказал об актах вандализма против российского имущества

За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T05:17

2023-12-27T05:17

2023-12-27T05:25

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались акты вандализма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма. В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения", - сказал дипломат. В целом, по его словам, "австрийские власти с должным вниманием относятся к вопросам обеспечения безопасности российских загранучреждений и оперативно реагируют на поступающие сигналы" и обращения российской стороны.

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918346815.html

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в мире, австрия, россия, вена, дмитрий любинский