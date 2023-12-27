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Посол в Австрии рассказал об актах вандализма против российского имущества - РИА Новости, 27.12.2023
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05:17 27.12.2023 (обновлено: 05:25 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/vandalizm-1918352095.html
Посол в Австрии рассказал об актах вандализма против российского имущества
Посол в Австрии рассказал об актах вандализма против российского имущества - РИА Новости, 27.12.2023
Посол в Австрии рассказал об актах вандализма против российского имущества
За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T05:17
2023-12-27T05:25
в мире
австрия
россия
вена
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались акты вандализма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма. В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения", - сказал дипломат. В целом, по его словам, "австрийские власти с должным вниманием относятся к вопросам обеспечения безопасности российских загранучреждений и оперативно реагируют на поступающие сигналы" и обращения российской стороны.
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918346815.html
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в мире, австрия, россия, вена, дмитрий любинский
В мире, Австрия, Россия, Вена, Дмитрий Любинский
Посол в Австрии рассказал об актах вандализма против российского имущества

Любинский: в Австрии совершили акты вандализма против российских объектов

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались акты вандализма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма. В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения", - сказал дипломат.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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В целом, по его словам, "австрийские власти с должным вниманием относятся к вопросам обеспечения безопасности российских загранучреждений и оперативно реагируют на поступающие сигналы" и обращения российской стороны.
 
В миреАвстрияРоссияВенаДмитрий Любинский
 
 
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