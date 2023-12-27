Рейтинг@Mail.ru
Путин: нужны условия, чтобы все люди добивались высот в разных сферах - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 27.12.2023 (обновлено: 17:59 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/usloviya-1918531917.html
Путин: нужны условия, чтобы все люди добивались высот в разных сферах
Путин: нужны условия, чтобы все люди добивались высот в разных сферах - РИА Новости, 27.12.2023
Путин: нужны условия, чтобы все люди добивались высот в разных сферах
Президент РФ Владимир Путин призвал создавать все необходимые условия для того, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот – в науке, в технологиях, на... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:58
2023-12-27T17:59
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал создавать все необходимые условия для того, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот – в науке, в технологиях, на производстве. "У народа России колоссальный потенциал, и нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот – в науке, технологиях, на производстве. А от совместных достижений наставников и учеников в конечном счете зависит и судьба России", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
https://ria.ru/20231227/ploschadka-1918528438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bd94a1b0cdc4d9ccf393519bad804ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: нужны условия, чтобы все люди добивались высот в разных сферах

Путин: нужны условия, чтобы люди всех возрастов добивались высот в разных сферах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал создавать все необходимые условия для того, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот – в науке, в технологиях, на производстве.
«
"У народа России колоссальный потенциал, и нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот – в науке, технологиях, на производстве. А от совместных достижений наставников и учеников в конечном счете зависит и судьба России", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Путин предложил создать площадку по развитию движения наставников
Вчера, 17:49
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала