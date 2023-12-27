https://ria.ru/20231227/usloviya-1918531917.html
Путин: нужны условия, чтобы все люди добивались высот в разных сферах
Путин: нужны условия, чтобы все люди добивались высот в разных сферах - РИА Новости, 27.12.2023
Путин: нужны условия, чтобы все люди добивались высот в разных сферах
Президент РФ Владимир Путин призвал создавать все необходимые условия для того, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот – в науке, в технологиях, на... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:58
2023-12-27T17:58
2023-12-27T17:59
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал создавать все необходимые условия для того, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот – в науке, в технологиях, на производстве. "У народа России колоссальный потенциал, и нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот – в науке, технологиях, на производстве. А от совместных достижений наставников и учеников в конечном счете зависит и судьба России", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: нужны условия, чтобы все люди добивались высот в разных сферах
Путин: нужны условия, чтобы люди всех возрастов добивались высот в разных сферах