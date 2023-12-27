https://ria.ru/20231227/ukraina-1918567736.html

Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по украинской теме

Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по украинской теме - РИА Новости, 27.12.2023

Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по украинской теме

Премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится разрешить ситуацию на Украине мирными средствами, заявил президент РФ на встрече с министром иностранных дел Индии РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:06

2023-12-27T20:06

2023-12-27T20:06

индия

нарендра моди

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:9:3078:1740_1920x0_80_0_0_65e2d38e281066887fe69a2ce3cf2ea6.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится разрешить ситуацию на Украине мирными средствами, заявил президент РФ на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, пообещав, что проинформирует его о положении дел. Встреча с главой МИД прошла в Кремле. "Мы знаем позицию премьер-министра Моди. И неоднократно говорили об этом. Позицию, касающуюся его отношений к сложным процессам, в том числе горячим точкам, к ситуации на Украине. Я неоднократно информировал его о ситуации вокруг этого конфликта. Знаю о его стремлении сделать все, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами. Мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231227/otnosheniya-1918565394.html

индия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, нарендра моди, украина, россия