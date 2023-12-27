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Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по украинской теме - РИА Новости, 27.12.2023
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20:06 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918567736.html
Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по украинской теме
Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по украинской теме - РИА Новости, 27.12.2023
Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по украинской теме
Премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится разрешить ситуацию на Украине мирными средствами, заявил президент РФ на встрече с министром иностранных дел Индии РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:06
2023-12-27T20:06
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится разрешить ситуацию на Украине мирными средствами, заявил президент РФ на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, пообещав, что проинформирует его о положении дел. Встреча с главой МИД прошла в Кремле. "Мы знаем позицию премьер-министра Моди. И неоднократно говорили об этом. Позицию, касающуюся его отношений к сложным процессам, в том числе горячим точкам, к ситуации на Украине. Я неоднократно информировал его о ситуации вокруг этого конфликта. Знаю о его стремлении сделать все, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами. Мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно", - сказал Путин.
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индия, нарендра моди, украина, россия
Индия, Нарендра Моди, Украина, Россия
Путин пообещал рассказать главе МИД Индии о ситуации по украинской теме

Путин пообещал проинформировать главу МИД Индии о ситуации по украинской теме

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится разрешить ситуацию на Украине мирными средствами, заявил президент РФ на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, пообещав, что проинформирует его о положении дел.
Встреча с главой МИД прошла в Кремле.
«
"Мы знаем позицию премьер-министра Моди. И неоднократно говорили об этом. Позицию, касающуюся его отношений к сложным процессам, в том числе горячим точкам, к ситуации на Украине. Я неоднократно информировал его о ситуации вокруг этого конфликта. Знаю о его стремлении сделать все, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами. Мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно", - сказал Путин.
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ИндияНарендра МодиУкраинаРоссия
 
 
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