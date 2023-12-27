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"Все парализует". Зеленскому сообщили неожиданную новость о России - РИА Новости, 27.12.2023
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18:52 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918552421.html
"Все парализует". Зеленскому сообщили неожиданную новость о России
"Все парализует". Зеленскому сообщили неожиданную новость о России - РИА Новости, 27.12.2023
"Все парализует". Зеленскому сообщили неожиданную новость о России
Российская армия может парализовать Украину, занимая новые территории в зоне специальной военной операции, пишет словацкая газета Pravda. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:52
2023-12-27T18:52
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валерий залужный
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская армия может парализовать Украину, занимая новые территории в зоне специальной военной операции, пишет словацкая газета Pravda."Если Запад не будет продолжать помогать Украине и не увеличит собственное оборонное производство, мы увидим, как Россия возьмет под контроль еще больше территорий и парализует Украину", — говорится в статье.По мнению политолога Томаса Янелиуса, вооруженный конфликт практически заморожен. Контрнаступление ВСУ натолкнулось на мощную оборонительную систему, выстроенную Москвой."Российское общество уже адаптировалось, а экономика страны работает в целом неплохо. Эту ситуацию можно считать переломным моментом, и перелом этот в пользу Кремля", — полагает эксперт.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231227/zhurnalist-1918494749.html
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политика, россия, украина, владимир путин, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Все парализует". Зеленскому сообщили неожиданную новость о России

Pravda: Россия скоро парализует всю Украину, освободив еще больше территории

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская армия может парализовать Украину, занимая новые территории в зоне специальной военной операции, пишет словацкая газета Pravda.
«
"Если Запад не будет продолжать помогать Украине и не увеличит собственное оборонное производство, мы увидим, как Россия возьмет под контроль еще больше территорий и парализует Украину", — говорится в статье.
По мнению политолога Томаса Янелиуса, вооруженный конфликт практически заморожен. Контрнаступление ВСУ натолкнулось на мощную оборонительную систему, выстроенную Москвой.
"Российское общество уже адаптировалось, а экономика страны работает в целом неплохо. Эту ситуацию можно считать переломным моментом, и перелом этот в пользу Кремля", — полагает эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
СМИ: Зеленский заказал убийство журналиста, раскрывшего тайну о нем
Вчера, 16:28
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
СМИ: Байден неожиданно изменил свою главную формулировку по Украине
Вчера, 15:21
 
ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ПутинВалерий ЗалужныйДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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