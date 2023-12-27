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Небензя: даже проевропейские украинцы считают ассоциацию с ЕС невыгодной - РИА Новости, 27.12.2023
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18:37 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918544846.html
Небензя: даже проевропейские украинцы считают ассоциацию с ЕС невыгодной
Небензя: даже проевропейские украинцы считают ассоциацию с ЕС невыгодной - РИА Новости, 27.12.2023
Небензя: даже проевропейские украинцы считают ассоциацию с ЕС невыгодной
Даже проевропейски настроенные украинцы сейчас говорят, что соглашение об ассоциации с ЕС для Киева было невыгодным, заявил на неформальном заседании СБ ООН... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:37
2023-12-27T18:37
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Даже проевропейски настроенные украинцы сейчас говорят, что соглашение об ассоциации с ЕС для Киева было невыгодным, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В среду по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть". "Сейчас даже проевропейски настроенные украинцы не отрицают, что Соглашение об ассоциации было невыгодно Украине и его реализация принесла больше вреда, чем пользы", - сказал Небензя. По его словам, Россия не удивлена таким исходом не только потому, что предупреждала об этих последствиях десять лет назад, но и потому, что знаем, что "это типичная схема неоколониальной эксплуатации со стороны западных стран, которую они навязывают всем, кто согласен реализовать их геополитическую программу". В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
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в мире, украина, василий небензя, евросоюз, россия
В мире, Украина, Василий Небензя, Евросоюз, Россия
Небензя: даже проевропейские украинцы считают ассоциацию с ЕС невыгодной

Небензя: даже проевропейские украинцы признают, что ассоциация с ЕС нанесла вред

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 дек – РИА Новости. Даже проевропейски настроенные украинцы сейчас говорят, что соглашение об ассоциации с ЕС для Киева было невыгодным, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
В среду по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть".
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"Сейчас даже проевропейски настроенные украинцы не отрицают, что Соглашение об ассоциации было невыгодно Украине и его реализация принесла больше вреда, чем пользы", - сказал Небензя. По его словам, Россия не удивлена таким исходом не только потому, что предупреждала об этих последствиях десять лет назад, но и потому, что знаем, что "это типичная схема неоколониальной эксплуатации со стороны западных стран, которую они навязывают всем, кто согласен реализовать их геополитическую программу".
В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
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