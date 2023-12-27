https://ria.ru/20231227/uchebnik-1918563887.html
Обновленный учебник истории поступает в российские школы, заявил Кравцов
Обновленный учебник истории поступает в российские школы, заявил Кравцов - РИА Новости, 27.12.2023
Обновленный учебник истории поступает в российские школы, заявил Кравцов
Обновленный учебник истории с исправленным разделом о репрессированных народах уже поступает в школы РФ, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:41
2023-12-27T19:41
2023-12-27T19:41
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Обновленный учебник истории с исправленным разделом о репрессированных народах уже поступает в школы РФ, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "К сожалению, определенные неточности были в различных учебниках, особенно в учебниках 90-х годов. Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны", - сказал он журналистам. Министр подчеркнул, что очень важно восстановить и сохранить историческую память.
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россия, сергей кравцов
Обновленный учебник истории поступает в российские школы, заявил Кравцов
Кравцов: обновленный учебник истории поступает в российские школы
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Обновленный учебник истории с исправленным разделом о репрессированных народах уже поступает в школы РФ, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"К сожалению, определенные неточности были в различных учебниках, особенно в учебниках 90-х годов. Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны", - сказал он журналистам.
Министр подчеркнул, что очень важно восстановить и сохранить историческую память.
В Рособрнадзоре сообщили, что новые регионы учатся по стандартам России