https://ria.ru/20231227/uchebnik-1918563887.html

Обновленный учебник истории поступает в российские школы, заявил Кравцов

Обновленный учебник истории поступает в российские школы, заявил Кравцов - РИА Новости, 27.12.2023

Обновленный учебник истории поступает в российские школы, заявил Кравцов

Обновленный учебник истории с исправленным разделом о репрессированных народах уже поступает в школы РФ, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:41

2023-12-27T19:41

2023-12-27T19:41

россия

сергей кравцов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866360817_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_02f2b1a0df043eb8065685686448aea5.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Обновленный учебник истории с исправленным разделом о репрессированных народах уже поступает в школы РФ, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "К сожалению, определенные неточности были в различных учебниках, особенно в учебниках 90-х годов. Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны", - сказал он журналистам. Министр подчеркнул, что очень важно восстановить и сохранить историческую память.

https://sn.ria.ru/20231225/obrazovanie-1917895868.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей кравцов