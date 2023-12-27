https://ria.ru/20231227/ubiytsa-1918477710.html

В убийстве пенсионерки в Подмосковье заподозрили 72-летнего рецидивиста

В убийстве пенсионерки в Подмосковье заподозрили 72-летнего рецидивиста - РИА Новости, 27.12.2023

В убийстве пенсионерки в Подмосковье заподозрили 72-летнего рецидивиста

Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Подмосковье, им оказался 72-летний сельский житель, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение, сообщает РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:53

2023-12-27T15:53

2023-12-27T16:06

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

кашира

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Подмосковье, им оказался 72-летний сельский житель, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение, сообщает областной главк СК РФ. Уголовное дело об убийстве возбудили в Подмосковье 23 декабря после исчезновения 70-летней москвички, которая поехала в Каширу на электричке на дачу. В тот день она позвонила дочери и сказала, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину, затем телефон уже был вне зоны доступа. "Задержан подозреваемый в убийстве 70-летней москвички (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которая 23 декабря по пути на свою дачу в город Каширу пропала без вести. Подозреваемым оказался 72-летний житель деревни Топканово, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году", - говорится в Telegram-канале ведомства. В ходе следствия по камерам видеонаблюдения был установлен маршрут женщины от железнодорожной станции до ее дачи, расположенной в одном из населенных пунктов городского округа Кашира, по тому же направлению установлено и сопоставлено передвижение автомобилей. Собственник каждого был проверен, и в поле зрения попал пенсионер из деревни Топканово, проживающий неподалеку от железнодорожной станции. Следователи провели осмотр автомобиля, в багажнике нашли кровь. Кроме этого, на вещах потерпевшей, которые обнаружены в соседнем населенном пункте в мусорном баке, экспертами установлен генотип подозреваемого. Отмечается, что с мужчиной работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20231227/uralets-1918446733.html

https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html

московская область (подмосковье)

россия

кашира

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, кашира, следственный комитет россии (ск рф)