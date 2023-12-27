Рейтинг@Mail.ru
В убийстве пенсионерки в Подмосковье заподозрили 72-летнего рецидивиста - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 27.12.2023 (обновлено: 16:06 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/ubiytsa-1918477710.html
В убийстве пенсионерки в Подмосковье заподозрили 72-летнего рецидивиста
В убийстве пенсионерки в Подмосковье заподозрили 72-летнего рецидивиста - РИА Новости, 27.12.2023
В убийстве пенсионерки в Подмосковье заподозрили 72-летнего рецидивиста
Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Подмосковье, им оказался 72-летний сельский житель, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение, сообщает РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:53
2023-12-27T16:06
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
кашира
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915889206_533:160:3072:1588_1920x0_80_0_0_c0516bbb3c7fb8b3c185c6780970b9b5.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Подмосковье, им оказался 72-летний сельский житель, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение, сообщает областной главк СК РФ. Уголовное дело об убийстве возбудили в Подмосковье 23 декабря после исчезновения 70-летней москвички, которая поехала в Каширу на электричке на дачу. В тот день она позвонила дочери и сказала, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину, затем телефон уже был вне зоны доступа. "Задержан подозреваемый в убийстве 70-летней москвички (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которая 23 декабря по пути на свою дачу в город Каширу пропала без вести. Подозреваемым оказался 72-летний житель деревни Топканово, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году", - говорится в Telegram-канале ведомства. В ходе следствия по камерам видеонаблюдения был установлен маршрут женщины от железнодорожной станции до ее дачи, расположенной в одном из населенных пунктов городского округа Кашира, по тому же направлению установлено и сопоставлено передвижение автомобилей. Собственник каждого был проверен, и в поле зрения попал пенсионер из деревни Топканово, проживающий неподалеку от железнодорожной станции. Следователи провели осмотр автомобиля, в багажнике нашли кровь. Кроме этого, на вещах потерпевшей, которые обнаружены в соседнем населенном пункте в мусорном баке, экспертами установлен генотип подозреваемого. Отмечается, что с мужчиной работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20231227/uralets-1918446733.html
https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html
московская область (подмосковье)
россия
кашира
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915889206_888:74:3025:1677_1920x0_80_0_0_e35ea98648cad907b8d662831f2933b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, кашира, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Кашира, Следственный комитет России (СК РФ)
В убийстве пенсионерки в Подмосковье заподозрили 72-летнего рецидивиста

В убийстве пенсионерки в Кашире заподозрили 72-летнего рецидивиста

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудник правоохранительных органов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Подмосковье, им оказался 72-летний сельский житель, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение, сообщает областной главк СК РФ.
Уголовное дело об убийстве возбудили в Подмосковье 23 декабря после исчезновения 70-летней москвички, которая поехала в Каширу на электричке на дачу. В тот день она позвонила дочери и сказала, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину, затем телефон уже был вне зоны доступа.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Житель Урала напал с ножом на своих родителей-пенсионеров
Вчера, 14:18
«
"Задержан подозреваемый в убийстве 70-летней москвички (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которая 23 декабря по пути на свою дачу в город Каширу пропала без вести. Подозреваемым оказался 72-летний житель деревни Топканово, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе следствия по камерам видеонаблюдения был установлен маршрут женщины от железнодорожной станции до ее дачи, расположенной в одном из населенных пунктов городского округа Кашира, по тому же направлению установлено и сопоставлено передвижение автомобилей. Собственник каждого был проверен, и в поле зрения попал пенсионер из деревни Топканово, проживающий неподалеку от железнодорожной станции.
Следователи провели осмотр автомобиля, в багажнике нашли кровь. Кроме этого, на вещах потерпевшей, которые обнаружены в соседнем населенном пункте в мусорном баке, экспертами установлен генотип подозреваемого.
Отмечается, что с мужчиной работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Петербуржец, убивший дочь осенью и ее мать весной, получил срок
21 декабря, 15:05
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияКашираСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала