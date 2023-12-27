https://ria.ru/20231227/trevoga-1918534675.html
На севере Израиля прозвучала воздушная тревога
На севере Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 27.12.2023
На севере Израиля прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля впервые с 25 декабря, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:07
2023-12-27T18:07
2023-12-27T18:07
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля впервые с 25 декабря, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля", - говорится в Telegram-канале армии. Армия Израиля также добавила, что сирены воздушной тревоги также прозвучали в мошаве (сельский населенный пункт - ред.) Маргалиот на севере страны. "Сирены воздушной тревоги прозвучали в Маргалиоте на севере Израиля", - добавила армия. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,9 тысячи человек, более 54 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231227/obstrel-1918467307.html
https://ria.ru/20231227/izrail-1918412166.html
https://ria.ru/20231227/konflikt-1915630213.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль
На севере Израиля прозвучала воздушная тревога
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги впервые с 25 декабря
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля впервые с 25 декабря, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля", - говорится в Telegram-канале армии.
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Армия Израиля также добавила, что сирены воздушной тревоги также прозвучали в мошаве (сельский населенный пункт - ред.) Маргалиот на севере страны.
"Сирены воздушной тревоги прозвучали в Маргалиоте на севере Израиля", - добавила армия.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,9 тысячи человек, более 54 тысяч получили ранения.
Экс-замглавы МИД Израиля предположил, когда закончится конфликт в Газе
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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