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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.12.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T03:36
2023-12-27T03:36
2023-12-27T03:36
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области в 1.20 (2.20 мск). Затем, в 2 часа ночи по местному времени (3 часа утра по мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Тревога также была объявлена в Николаевской области, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях восточной Украины объявили воздушную тревогу