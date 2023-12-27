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Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов - РИА Новости, 27.12.2023
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Туризм
 
14:22 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/tamozhnya-1918445170.html
Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов
Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов - РИА Новости, 27.12.2023
Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов
В международном аэропорту Минеральные Воды таможенники обнаружили сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов в рюкзаке гражданина России, прилетевшего из Дубая,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:22
2023-12-27T14:22
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В международном аэропорту Минеральные Воды таможенники обнаружили сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов в рюкзаке гражданина России, прилетевшего из Дубая, сообщает пресс-служба Минераловодской таможни.Нарушителя инспекторы остановили на "зеленом" коридоре. Российский турист самостоятельно предъявил к осмотру завернутую в бумажный пакет наличность, пояснив, что не хотел тратить время на заполнение декларации.В эквиваленте общая сумма составила более 4,5 миллиона рублей. Денежные средства изъяты. Под расписку нарушителю возвращено 10 тысяч долларов — это разрешенная для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза без письменного декларирования сумма.Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или ограничением свободы на срок до двух лет.
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новости - туризм, туризм, туристы, дубай, минеральные воды, таможня
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дубай, Минеральные Воды, таможня
Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов

Таможенники аэропорта в Минводах изъяли у российского туриста 51 тысячу долларов

© Fotolia / Ieva GenevicieneДоллары, архивное фото
Доллары, архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Fotolia / Ieva Geneviciene
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В международном аэропорту Минеральные Воды таможенники обнаружили сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов в рюкзаке гражданина России, прилетевшего из Дубая, сообщает пресс-служба Минераловодской таможни.
Нарушителя инспекторы остановили на "зеленом" коридоре. Российский турист самостоятельно предъявил к осмотру завернутую в бумажный пакет наличность, пояснив, что не хотел тратить время на заполнение декларации.
В эквиваленте общая сумма составила более 4,5 миллиона рублей. Денежные средства изъяты. Под расписку нарушителю возвращено 10 тысяч долларов — это разрешенная для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза без письменного декларирования сумма.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или ограничением свободы на срок до двух лет.
Наличная валюта на сумму более 112 тысяч фунтов стерлингов, найденная сотрудниками ФТС в багаже пассажирки, вылетающей в Азербайджан. 23 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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23 ноября, 11:36
 
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