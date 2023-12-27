https://ria.ru/20231227/tamozhnya-1918445170.html

Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов

Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов - РИА Новости, 27.12.2023

Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов

В международном аэропорту Минеральные Воды таможенники обнаружили сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов в рюкзаке гражданина России, прилетевшего из Дубая,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:22

2023-12-27T14:22

2023-12-27T14:22

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В международном аэропорту Минеральные Воды таможенники обнаружили сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов в рюкзаке гражданина России, прилетевшего из Дубая, сообщает пресс-служба Минераловодской таможни.Нарушителя инспекторы остановили на "зеленом" коридоре. Российский турист самостоятельно предъявил к осмотру завернутую в бумажный пакет наличность, пояснив, что не хотел тратить время на заполнение декларации.В эквиваленте общая сумма составила более 4,5 миллиона рублей. Денежные средства изъяты. Под расписку нарушителю возвращено 10 тысяч долларов — это разрешенная для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза без письменного декларирования сумма.Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или ограничением свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20231123/tamozhnya-1911277484.html

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