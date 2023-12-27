https://ria.ru/20231227/tamozhnya-1918445170.html
Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов
Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов - РИА Новости, 27.12.2023
Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов
В международном аэропорту Минеральные Воды таможенники обнаружили сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов в рюкзаке гражданина России, прилетевшего из Дубая,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:22
2023-12-27T14:22
2023-12-27T14:22
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
дубай
минеральные воды
таможня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93997/16/939971620_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a9bf018723ae631b057c6eaa84598e28.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В международном аэропорту Минеральные Воды таможенники обнаружили сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов в рюкзаке гражданина России, прилетевшего из Дубая, сообщает пресс-служба Минераловодской таможни.Нарушителя инспекторы остановили на "зеленом" коридоре. Российский турист самостоятельно предъявил к осмотру завернутую в бумажный пакет наличность, пояснив, что не хотел тратить время на заполнение декларации.В эквиваленте общая сумма составила более 4,5 миллиона рублей. Денежные средства изъяты. Под расписку нарушителю возвращено 10 тысяч долларов — это разрешенная для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза без письменного декларирования сумма.Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или ограничением свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20231123/tamozhnya-1911277484.html
дубай
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93997/16/939971620_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_7bdee76bed7d96c3f2947508a70f8f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, дубай, минеральные воды, таможня
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дубай, Минеральные Воды, таможня
Турист пытался незаконно ввести в Россию из Дубая более 50 тысяч долларов
Таможенники аэропорта в Минводах изъяли у российского туриста 51 тысячу долларов
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
В международном аэропорту Минеральные Воды таможенники обнаружили сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов в рюкзаке гражданина России, прилетевшего из Дубая, сообщает
пресс-служба Минераловодской таможни.
Нарушителя инспекторы остановили на "зеленом" коридоре. Российский турист самостоятельно предъявил к осмотру завернутую в бумажный пакет наличность, пояснив, что не хотел тратить время на заполнение декларации.
В эквиваленте общая сумма составила более 4,5 миллиона рублей. Денежные средства изъяты. Под расписку нарушителю возвращено 10 тысяч долларов — это разрешенная для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза без письменного декларирования сумма.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или ограничением свободы на срок до двух лет.
В Домодедово задержали пассажирку, пытавшуюся вывезти 112 тысяч фунтов