https://ria.ru/20231227/tailand-1918487727.html

Власти Таиланда предложат туристам новые регионы

Власти Таиланда предложат туристам новые регионы - РИА Новости, 27.12.2023

Власти Таиланда предложат туристам новые регионы

Таиланд будет развивать десять второстепенных регионов для усиления их туристического и экономического потенциала, сообщило в среду местная газета Nation. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:08

2023-12-27T18:08

2023-12-27T18:08

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Таиланд будет развивать десять второстепенных регионов для усиления их туристического и экономического потенциала, сообщило в среду местная газета Nation. По данным издания, во время встречи руководителей Туристического управления Таиланда (ТАТ), Таиландской торговой палаты и Совета по торговле королевства были выбраны десять регионов, ранее относившихся ко "второстепенным" по шкале министерства туризма страны. В список вошли северные провинции Лампанг и Пхрэ, северо-восточные Накхон-Пханом и Сисакет, восточная Чантабури, западные Ратчабури и Канчанабури, южные Накхон Си Тхаммарат и Транг, а также центральная Накхон Саван. Как отмечает издание, эти провинции имеют большой потенциал для получения статуса "первостепенных", поэтому тайское правительство стремится стимулировать их развитие за счет привлечения большего числа туристов. В перспективе это позволит улучшить экономику, торговлю и привлечь инвестиции. Идея о развитии новых туристических направлений прозвучала в середине декабря. Тогда премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил о необходимости поддерживать высокий туристический сезон в течение всего года. Для этой цели он поставил перед ТАТ задачу найти привлекательные для туристов места в находящихся на границе провинциях, а не только в уже полюбившихся провинциях Чиангмай, Пхукет, Краби. Глава тайского правительства отметил, что стимулировать туристические расходы во второстепенных провинциях нужно за счет продвижения их преимуществ и создания новых достопримечательностей. По данным властей, за 11 месяцев с начала года чаще всего в страну приезжали туристы из Малайзии — их число достигло четырех миллионов человек, второе место заняли граждане Китая (3,1 миллиона), после них идут туристы из Южной Кореи (1,5 миллиона), из Индии (1,5 миллиона) и России (1,3 миллиона). Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года. Также Таиланд временно разрешил 30-дневный безвизовой въезд гражданам КНР и Казахстана, до этого пользовавшимся визой по прибытии, на срок с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. С 10 ноября туристы из Индии и Тайваня смогут находиться на территории Таиланда без оформления въездных виз в течение 30 дней. Временный порядок безвизового въезда будет действовать до 10 мая 2024 года.

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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, куда можно лететь, отдых на море