https://ria.ru/20231227/stimulirovanie-1918546084.html
Регионы продолжат стимулирование труда учителей, заявил Развожаев
Регионы продолжат стимулирование труда учителей, заявил Развожаев - РИА Новости, 27.12.2023
Регионы продолжат стимулирование труда учителей, заявил Развожаев
Регионы России продолжат работу по поддержке и стимулированию труда педагогических работников, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:41
2023-12-27T18:41
2023-12-27T18:41
россия
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Регионы России продолжат работу по поддержке и стимулированию труда педагогических работников, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Президент России Владимир Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. "Регионами страны проводится большая работа по поддержке и стимулированию педагогических работников. В этом году всеми губернаторами проводился целый комплекс мероприятий, посвященных образованию, педагогам, частности 470 видов мер социальной поддержки, из них свыше 100 мер поощрения и стимулирования педагогов реализованы в Год педагога и наставника впервые. Эта тенденция не ограничится только титульным годом, а будет продолжена в регионах и далее", - сказал Развожаев на заседании Госсовета. Кроме того, Развожаев назвал главной задачей повышение зарплат учителям. "Здесь, в регионах, есть и внутренние ресурсы, и совместная работа с правительством Российской Федерации, чтобы находить эти инструменты", - подчеркнул Развожаев.
https://ria.ru/20231227/gossovet-1918386813.html
https://ria.ru/20231227/putin-1918519457.html
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россия, севастополь, михаил развожаев, владимир путин
Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Регионы продолжат стимулирование труда учителей, заявил Развожаев
Развожаев: российские регионы продолжат работу по поддержке труда педагогов
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Регионы России продолжат работу по поддержке и стимулированию труда педагогических работников, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Президент России Владимир Путин
в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
Путин обсудит с Госсоветом повышение престижа педагога и наставника
"Регионами страны проводится большая работа по поддержке и стимулированию педагогических работников. В этом году всеми губернаторами проводился целый комплекс мероприятий, посвященных образованию, педагогам, частности 470 видов мер социальной поддержки, из них свыше 100 мер поощрения и стимулирования педагогов реализованы в Год педагога и наставника впервые. Эта тенденция не ограничится только титульным годом, а будет продолжена в регионах и далее", - сказал Развожаев на заседании Госсовета.
Кроме того, Развожаев назвал главной задачей повышение зарплат учителям.
"Здесь, в регионах, есть и внутренние ресурсы, и совместная работа с правительством Российской Федерации, чтобы находить эти инструменты", - подчеркнул Развожаев.
Путин призвал снимать с учителей лишнюю нагрузку