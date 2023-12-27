https://ria.ru/20231227/stimulirovanie-1918546084.html

Регионы продолжат стимулирование труда учителей, заявил Развожаев

Регионы продолжат стимулирование труда учителей, заявил Развожаев - РИА Новости, 27.12.2023

Регионы продолжат стимулирование труда учителей, заявил Развожаев

Регионы России продолжат работу по поддержке и стимулированию труда педагогических работников, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:41

2023-12-27T18:41

2023-12-27T18:41

россия

севастополь

михаил развожаев

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Регионы России продолжат работу по поддержке и стимулированию труда педагогических работников, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Президент России Владимир Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. "Регионами страны проводится большая работа по поддержке и стимулированию педагогических работников. В этом году всеми губернаторами проводился целый комплекс мероприятий, посвященных образованию, педагогам, частности 470 видов мер социальной поддержки, из них свыше 100 мер поощрения и стимулирования педагогов реализованы в Год педагога и наставника впервые. Эта тенденция не ограничится только титульным годом, а будет продолжена в регионах и далее", - сказал Развожаев на заседании Госсовета. Кроме того, Развожаев назвал главной задачей повышение зарплат учителям. "Здесь, в регионах, есть и внутренние ресурсы, и совместная работа с правительством Российской Федерации, чтобы находить эти инструменты", - подчеркнул Развожаев.

https://ria.ru/20231227/gossovet-1918386813.html

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россия

севастополь

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россия, севастополь, михаил развожаев, владимир путин