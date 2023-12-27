https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918351885.html

Авиация поразила опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация поразила опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.12.2023

Авиация поразила опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T05:10

2023-12-27T05:10

2023-12-27T05:27

специальная военная операция на украине

безопасность

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воздушно-космические силы россии

су-25

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны. "Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении", — говорится в сообщении.Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте. "По докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", — сообщили в Минобороны. По данным ведомства, после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.

https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918350619.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф