https://ria.ru/20231227/sokamernik-1918504873.html

Найти сокамерника для трансгендеров непросто, заявили в ОНК

Найти сокамерника для трансгендеров непросто, заявили в ОНК - РИА Новости, 27.12.2023

Найти сокамерника для трансгендеров непросто, заявили в ОНК

Найти сокамерника для трансгендеров в исправительных учреждениях непросто, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников после приговора... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:56

2023-12-27T16:56

2023-12-27T16:56

москва

алексей мельников

онк

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Найти сокамерника для трансгендеров в исправительных учреждениях непросто, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников после приговора треш-блогеру Хилми Форксу. Хилми Форкс (Олейник) приговорен в Москве к трем годам колонии за распространение порнографии в интернете: год назад блогер снял на мобильный телефон "материалы порнографического содержания со своим участием", которые впоследствии разместил в открытый доступ. "Содержание в исправительном учреждении трансгендеров - хотя данный гражданин, как я понял, так и не определился, мальчик он или девочка - остается актуальной проблемой. Будем наблюдать. На своем веку я встречал лично человек пять таких, наверное. Ни к одному из них в итоге физическое насилие не применялось, в том числе благодаря тому, что мы (ОНК) постоянно проверяем места принудительного содержания. Однако найти сокамерника таким гражданам ой как не просто", - написал Мельников в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231227/bloger-1918420452.html

москва

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