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В России разрабатывают новый управляемый снаряд для РСЗО - РИА Новости, 27.12.2023
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06:08 27.12.2023 (обновлено: 06:09 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/snaryad-1918353821.html
В России разрабатывают новый управляемый снаряд для РСЗО
В России разрабатывают новый управляемый снаряд для РСЗО - РИА Новости, 27.12.2023
В России разрабатывают новый управляемый снаряд для РСЗО
В России создается новый помехозащищенный и высокоточный управляемый снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:08
2023-12-27T06:09
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
ростех
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В России создается новый помехозащищенный и высокоточный управляемый снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Кооперация оборонных предприятий создает сегодня новый управляемый реактивный снаряд с учетом современных требований к точности и помехозащищенности", - рассказал Чемезов. Он добавил, что сейчас проводится комплекс испытаний нового боеприпаса, "в том числе в реальных условиях". Параллельно начато его серийное производство.
https://ria.ru/20231227/dron-1918347288.html
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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Вооруженные силы РФ
В России разрабатывают новый управляемый снаряд для РСЗО

Чемезов: в России создается новый помехозащищенный управляемый снаряд для РСЗО

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В России создается новый помехозащищенный и высокоточный управляемый снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Кооперация оборонных предприятий создает сегодня новый управляемый реактивный снаряд с учетом современных требований к точности и помехозащищенности", - рассказал Чемезов.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Он добавил, что сейчас проводится комплекс испытаний нового боеприпаса, "в том числе в реальных условиях". Параллельно начато его серийное производство.
 
БезопасностьТехнологииРоссияСергей ЧемезовРостехВооруженные силы РФ
 
 
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