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Путин: смысл наставничества проявляется у регионов, помогающих Донбассу
Путин: смысл наставничества проявляется у регионов, помогающих Донбассу - РИА Новости, 27.12.2023
Путин: смысл наставничества проявляется у регионов, помогающих Донбассу
Высокий и благородный смысл наставничества находит свое отражение в работе регионов, ВУЗов, учреждений здравоохранения, которые помогают коллегам из Донбасса,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:39
2023-12-27T18:39
2023-12-27T18:39
общество
донбасс
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владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Высокий и благородный смысл наставничества находит свое отражение в работе регионов, ВУЗов, учреждений здравоохранения, которые помогают коллегам из Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. "Такой высокий и благородный смысл наставничества находит свое отражение в работе наших регионов, предприятий, ВУЗов, учреждений здравоохранения, которые берут шефство, помогают своим коллегам из Донбасса и Новороссии", - сказал Путин на заседании Госсовета, посвященного вопросам учителей и наставников. Президент также выразил благодарность учителям и наставникам воинов, которые сражаются на передовой. "Они, эти учителя, этих ребят, вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527671.html
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общество, донбасс, россия, владимир путин
Общество, Донбасс, Россия, Владимир Путин
Путин: смысл наставничества проявляется у регионов, помогающих Донбассу
Путин: смысл наставничества находит отражение у регионов, помогающих Донбассу