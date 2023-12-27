https://ria.ru/20231227/smysl-1918545789.html

Путин: смысл наставничества проявляется у регионов, помогающих Донбассу

Путин: смысл наставничества проявляется у регионов, помогающих Донбассу - РИА Новости, 27.12.2023

Путин: смысл наставничества проявляется у регионов, помогающих Донбассу

Высокий и благородный смысл наставничества находит свое отражение в работе регионов, ВУЗов, учреждений здравоохранения, которые помогают коллегам из Донбасса,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:39

2023-12-27T18:39

2023-12-27T18:39

общество

донбасс

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Высокий и благородный смысл наставничества находит свое отражение в работе регионов, ВУЗов, учреждений здравоохранения, которые помогают коллегам из Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. "Такой высокий и благородный смысл наставничества находит свое отражение в работе наших регионов, предприятий, ВУЗов, учреждений здравоохранения, которые берут шефство, помогают своим коллегам из Донбасса и Новороссии", - сказал Путин на заседании Госсовета, посвященного вопросам учителей и наставников. Президент также выразил благодарность учителям и наставникам воинов, которые сражаются на передовой. "Они, эти учителя, этих ребят, вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527671.html

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общество, донбасс, россия, владимир путин