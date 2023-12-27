https://ria.ru/20231227/sistema-1918553583.html
В России создали основы суверенной системы образования, заявил Развожаев
В России создали основы суверенной системы образования, заявил Развожаев - РИА Новости, 27.12.2023
В России создали основы суверенной системы образования, заявил Развожаев
В России созданы основы суверенной системы образования, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:56
2023-12-27T18:56
2023-12-27T18:57
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севастополь
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В России созданы основы суверенной системы образования, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Президент России Владимир Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. "Сегодня мы можем говорить о создании основ суверенной системы российского образования. Учительский труд перестал быть образовательной услугой. Это главное достижение. Началось огосударствление исторического образования в Российской Федерации", - сказал Развожаев на заседании Госсовета. Кроме того, по его словам, разрабатываются единые программы по всем предметам и соответствующие учебники, возвращена воспитательная роль школы, создано "Движение первых", внедрены единые подходы управления качеством образования, введены уроки профориентации и трудовое воспитание. Развожаев подчеркнул, что учитель, классный руководитель в школе теперь не только выполняет функции организации учебного процесса, но и функцию воспитания, социализации, мотивации и поддержи.
https://ria.ru/20231227/data-1918531396.html
https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527671.html
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россия, севастополь, владимир путин, михаил развожаев
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Михаил Развожаев
В России создали основы суверенной системы образования, заявил Развожаев
Развожаев: Россия создала основы суверенной системы образования
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В России созданы основы суверенной системы образования, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Президент России Владимир Путин
в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
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"Сегодня мы можем говорить о создании основ суверенной системы российского образования. Учительский труд перестал быть образовательной услугой. Это главное достижение. Началось огосударствление исторического образования в Российской Федерации", - сказал Развожаев на заседании Госсовета.
Кроме того, по его словам, разрабатываются единые программы по всем предметам и соответствующие учебники, возвращена воспитательная роль школы, создано "Движение первых", внедрены единые подходы управления качеством образования, введены уроки профориентации и трудовое воспитание.
Развожаев подчеркнул, что учитель, классный руководитель в школе теперь не только выполняет функции организации учебного процесса, но и функцию воспитания, социализации, мотивации и поддержи.
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