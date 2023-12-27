https://ria.ru/20231227/shkolniki-1918543812.html
Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах
Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах - РИА Новости, 27.12.2023
Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах
Около 80 тысяч школьников обучаются в психолого-педагогических классах, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:33
2023-12-27T18:33
2023-12-27T18:33
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 80 тысяч школьников обучаются в психолого-педагогических классах, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Уже порядка 80 тысяч школьников обучаются в 5,5 тысячи психолого-педагогических классах", - сказал Кравцов во время заседания Государственного совета в среду.
https://ria.ru/20231201/okrug-1913183827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах
Кравцов: около 80 тысяч школьников обучаются в психолого-педагогических классах