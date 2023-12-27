https://ria.ru/20231227/shkolniki-1918543812.html

Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах

Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах - РИА Новости, 27.12.2023

Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах

Около 80 тысяч школьников обучаются в психолого-педагогических классах, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:33

2023-12-27T18:33

2023-12-27T18:33

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 80 тысяч школьников обучаются в психолого-педагогических классах, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Уже порядка 80 тысяч школьников обучаются в 5,5 тысячи психолого-педагогических классах", - сказал Кравцов во время заседания Государственного совета в среду.

https://ria.ru/20231201/okrug-1913183827.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование