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Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах - РИА Новости, 27.12.2023
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18:33 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/shkolniki-1918543812.html
Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах
Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах - РИА Новости, 27.12.2023
Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах
Около 80 тысяч школьников обучаются в психолого-педагогических классах, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:33
2023-12-27T18:33
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 80 тысяч школьников обучаются в психолого-педагогических классах, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Уже порядка 80 тысяч школьников обучаются в 5,5 тысячи психолого-педагогических классах", - сказал Кравцов во время заседания Государственного совета в среду.
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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов назвал число обучающихся в психолого-педагогических классах

Кравцов: около 80 тысяч школьников обучаются в психолого-педагогических классах

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 80 тысяч школьников обучаются в психолого-педагогических классах, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«
"Уже порядка 80 тысяч школьников обучаются в 5,5 тысячи психолого-педагогических классах", - сказал Кравцов во время заседания Государственного совета в среду.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Москве заключили соглашения о создании восьми педагогических округов
1 декабря, 14:38
 
ОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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