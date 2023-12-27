https://ria.ru/20231227/shkola-1918563118.html

Именно в школе закладываются все победы, заявил Путин

Именно в школе закладываются все победы, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2023

Именно в школе закладываются все победы, заявил Путин

Школа является фундаментом, на котором строится все общество, страна, государство, именно в школе закладываются все победы, поэтому к ней надо очень внимательно РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:37

2023-12-27T19:37

2023-12-27T22:11

россия

владимир путин

год педагога и наставника

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918367899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77f2a25f9a15ae1ee1cb35492093c13d.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Школа является фундаментом, на котором строится все общество, страна, государство, именно в школе закладываются все победы, поэтому к ней надо очень внимательно относиться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нас Пушкин многому учит, это произведение (повесть "Пиковая дама" - ред.) в том числе, но в том числе оно учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе, к наставничеству. Потому что именно в школе закладываются все наши победы. Это абсолютно очевидная вещь. И это фундамент, на котором строится все наше общество и вся наша страна, все государство", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.

https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин