https://ria.ru/20231227/shkola-1918563118.html
Именно в школе закладываются все победы, заявил Путин
Именно в школе закладываются все победы, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2023
Именно в школе закладываются все победы, заявил Путин
Школа является фундаментом, на котором строится все общество, страна, государство, именно в школе закладываются все победы, поэтому к ней надо очень внимательно РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:37
2023-12-27T19:37
2023-12-27T22:11
россия
владимир путин
год педагога и наставника
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Школа является фундаментом, на котором строится все общество, страна, государство, именно в школе закладываются все победы, поэтому к ней надо очень внимательно относиться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нас Пушкин многому учит, это произведение (повесть "Пиковая дама" - ред.) в том числе, но в том числе оно учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе, к наставничеству. Потому что именно в школе закладываются все наши победы. Это абсолютно очевидная вещь. И это фундамент, на котором строится все наше общество и вся наша страна, все государство", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин, Год педагога и наставника
Именно в школе закладываются все победы, заявил Путин
Путин: именно в школе закладываются все победы, это фундамент общества