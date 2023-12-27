https://ria.ru/20231227/sayt-1918581362.html

Официальный сайт Киркорова заблокировали

Официальный сайт Киркорова заблокировали - РИА Новости, 28.12.2023

Официальный сайт Киркорова заблокировали

Сайт народного артиста России Филиппа Киркорова заблокирован, как сообщила РИА Новости пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, техническая поддержка... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-27T22:05

2023-12-27T22:05

2023-12-28T01:35

общество

москва

филипп киркоров

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 27 дек- РИА Новости. Сайт народного артиста России Филиппа Киркорова заблокирован, как сообщила РИА Новости пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, техническая поддержка занимается проблемой.Сайт Киркорова, как убедился корреспондент РИА Новости, выдает ошибку 4030."Нет, пока нет (информации по сайту - ред.). Занимается техподдержка. Спасибо", - сказала собеседница агентства.Ранее Киркоров выступил в социальной сети "ВКонтакте" с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.

https://ria.ru/20231227/proverki-1918523391.html

https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html

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общество, москва, филипп киркоров, анастасия ивлеева