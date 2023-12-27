Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/rszo-1918518034.html
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 27.12.2023
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска в среду днем выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Буденновскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:24
2023-12-27T17:24
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0218eec0b087280d07dfbc4e7c59010b.jpg
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска в среду днем выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Буденновскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.35 - город Донецк (Калининский и Буденновский районы): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент также не сообщается. Через пять минут, в 16.40 украинские войска также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Куйбышевский район Донецка. Кроме того, с 16.00 до 17.05 ВСУ подвергали обстрелу территорию Ясиноватского района, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20231227/knp-1918445054.html
https://ria.ru/20231227/shkola-1918377259.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834118_182:1000:1579:2048_1920x0_80_0_0_9f7d2b8274ccb8b30f6adbfbe43c350b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку

СЦКК: ВСУ выпустили три ракеты по Калининскому и Буденновскому районам Донецка

© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска в среду днем выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Буденновскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.35 - город Донецк (Калининский и Буденновский районы): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
Вчера, 14:13
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент также не сообщается.
Через пять минут, в 16.40 украинские войска также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Куйбышевский район Донецка.
Кроме того, с 16.00 до 17.05 ВСУ подвергали обстрелу территорию Ясиноватского района, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Горловке при украинском обстреле повреждена школа
Вчера, 10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала