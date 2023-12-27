https://ria.ru/20231227/rszo-1918518034.html

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 27.12.2023

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска в среду днем выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Буденновскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:24

2023-12-27T17:24

2023-12-27T17:24

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска в среду днем выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому и Буденновскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.35 - город Донецк (Калининский и Буденновский районы): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент также не сообщается. Через пять минут, в 16.40 украинские войска также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Куйбышевский район Донецка. Кроме того, с 16.00 до 17.05 ВСУ подвергали обстрелу территорию Ясиноватского района, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

https://ria.ru/20231227/knp-1918445054.html

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донецк

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донецк, сцкк, вооруженные силы украины