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На выставке "Россия" разыграли путевки в отели и санатории Крыма - РИА Новости, 27.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
07:06 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/putevki-1918356422.html
На выставке "Россия" разыграли путевки в отели и санатории Крыма
На выставке "Россия" разыграли путевки в отели и санатории Крыма - РИА Новости, 27.12.2023
На выставке "Россия" разыграли путевки в отели и санатории Крыма
Восемнадцать путевок в лучшие отели и санатории Крыма разыграли на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства курортов и РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:06
2023-12-27T07:06
выставка-форум "россия"
республика крым
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Восемнадцать путевок в лучшие отели и санатории Крыма разыграли на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. "На выставке-форуме "Россия" на стенде Республики Крым завершилась декада крымского туризма… Среди тех, кто принимал активное участие в мероприятиях декады туризма на ВДНХ, было разыграно 18 путёвок в лучшие санатории и отели Крыма", - говорится в сообщении. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, выставка-форум "Россия" стала общенародной. "Не только гости столицы, но и сами москвичи с удовольствием посещают выставку достижений, причем неоднократно. Крым по максимуму презентует свои возможности, что, в том числе, несомненно, скажется на его востребованности как места для отдыха и оздоровления. Стенд Крыма очень интересен именно благодаря активной программе, мастер-классам, непосредственному общению и полезным консультациям", - отметил министр. Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
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республика крым, туризм
Выставка-форум "Россия", Республика Крым, Туризм
На выставке "Россия" разыграли путевки в отели и санатории Крыма

На выставке "Россия" разыграли 18 путевок в лучшие отели и санатории Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Восемнадцать путевок в лучшие отели и санатории Крыма разыграли на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
«
"На выставке-форуме "Россия" на стенде Республики Крым завершилась декада крымского туризма… Среди тех, кто принимал активное участие в мероприятиях декады туризма на ВДНХ, было разыграно 18 путёвок в лучшие санатории и отели Крыма", - говорится в сообщении.
По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, выставка-форум "Россия" стала общенародной.
"Не только гости столицы, но и сами москвичи с удовольствием посещают выставку достижений, причем неоднократно. Крым по максимуму презентует свои возможности, что, в том числе, несомненно, скажется на его востребованности как места для отдыха и оздоровления. Стенд Крыма очень интересен именно благодаря активной программе, мастер-классам, непосредственному общению и полезным консультациям", - отметил министр.
Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
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Выставка-форум "Россия"Республика КрымТуризм
 
 
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