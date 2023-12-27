https://ria.ru/20231227/putevki-1918356422.html

На выставке "Россия" разыграли путевки в отели и санатории Крыма

На выставке "Россия" разыграли путевки в отели и санатории Крыма - РИА Новости, 27.12.2023

На выставке "Россия" разыграли путевки в отели и санатории Крыма

Восемнадцать путевок в лучшие отели и санатории Крыма разыграли на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства курортов и РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T07:06

2023-12-27T07:06

2023-12-27T07:06

выставка-форум "россия"

республика крым

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Восемнадцать путевок в лучшие отели и санатории Крыма разыграли на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. "На выставке-форуме "Россия" на стенде Республики Крым завершилась декада крымского туризма… Среди тех, кто принимал активное участие в мероприятиях декады туризма на ВДНХ, было разыграно 18 путёвок в лучшие санатории и отели Крыма", - говорится в сообщении. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, выставка-форум "Россия" стала общенародной. "Не только гости столицы, но и сами москвичи с удовольствием посещают выставку достижений, причем неоднократно. Крым по максимуму презентует свои возможности, что, в том числе, несомненно, скажется на его востребованности как места для отдыха и оздоровления. Стенд Крыма очень интересен именно благодаря активной программе, мастер-классам, непосредственному общению и полезным консультациям", - отметил министр. Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

республика крым, туризм