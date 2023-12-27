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Россия не зависит от продуктов из недружественных стран, заявил Данкверт - РИА Новости, 27.12.2023
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16:12 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/produkty-1918487169.html
Россия не зависит от продуктов из недружественных стран, заявил Данкверт
Россия не зависит от продуктов из недружественных стран, заявил Данкверт - РИА Новости, 27.12.2023
Россия не зависит от продуктов из недружественных стран, заявил Данкверт
Россия не испытывает никакой зависимости в импорте продуктов питания и сельхозпродукции из недружественных стран, сообщил глава Россельхознадзора Сергей... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:12
2023-12-27T16:12
экономика
россия
швейцария
белоруссия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евросоюз
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия не испытывает никакой зависимости в импорте продуктов питания и сельхозпродукции из недружественных стран, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24". "Никакой вообще зависимости от недружественных стран нет", - сказал Данкверт. В этой связи он напомнил, что в 2014 году РФ ввела продэмбарго - в ответ на санкции. "С 2014 года, когда были введены в РФ ответные меры на санкции, которые были применены к нам, говоря про импорт из так называемых недружественных стран, я сегодня могу только Швейцарию назвать, которая раньше была нейтральной, а сегодня стала не совсем нейтральной", – заметил он в связи с поставкой оттуда 1200 тонн сыра. Что касается импорта продукции из дружественных стран, то наполовину поставки идут из Белоруссии, оставшаяся часть – Бразилия и другие дружественные страны. А экспорт традиционно идет в страны ближнего зарубежья, Средней и Юго-Восточной Азии. В целом что касается импорта, продолжил Данкверт, то в его объеме большую часть занимает продукция, которая в РФ не производится - это в первую очередь цитрусовые, бананы. "А все остальное достаточно соразмерно, учитывая, что если, например, увеличилось производство яблок, то сократился импорт яблок", - добавил он. Власти России в августе 2014 года запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против страны - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций продлевались и эти ответные меры.
https://ria.ru/20221204/import-1836178738.html
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экономика, россия, швейцария, белоруссия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз
Экономика, Россия, Швейцария, Белоруссия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евросоюз
Россия не зависит от продуктов из недружественных стран, заявил Данкверт

Данкверт: Россия не нуждается в импорте продуктов из недружественных стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия не испытывает никакой зависимости в импорте продуктов питания и сельхозпродукции из недружественных стран, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24".
"Никакой вообще зависимости от недружественных стран нет", - сказал Данкверт. В этой связи он напомнил, что в 2014 году РФ ввела продэмбарго - в ответ на санкции.
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"С 2014 года, когда были введены в РФ ответные меры на санкции, которые были применены к нам, говоря про импорт из так называемых недружественных стран, я сегодня могу только Швейцарию назвать, которая раньше была нейтральной, а сегодня стала не совсем нейтральной", – заметил он в связи с поставкой оттуда 1200 тонн сыра.
Что касается импорта продукции из дружественных стран, то наполовину поставки идут из Белоруссии, оставшаяся часть – Бразилия и другие дружественные страны. А экспорт традиционно идет в страны ближнего зарубежья, Средней и Юго-Восточной Азии.
В целом что касается импорта, продолжил Данкверт, то в его объеме большую часть занимает продукция, которая в РФ не производится - это в первую очередь цитрусовые, бананы. "А все остальное достаточно соразмерно, учитывая, что если, например, увеличилось производство яблок, то сократился импорт яблок", - добавил он.
Власти России в августе 2014 года запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против страны - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций продлевались и эти ответные меры.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Глава Минсельхоза высказался о параллельном импорте продуктов питания
29 июля 2022, 14:40
 
ЭкономикаРоссияШвейцарияБелоруссияСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евросоюз
 
 
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