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В Башкирии подросток в наручниках сбежал от нападавшего, чтобы спасти мать - РИА Новости, 27.12.2023
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18:10 27.12.2023 (обновлено: 18:27 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/podrostok-1918535665.html
В Башкирии подросток в наручниках сбежал от нападавшего, чтобы спасти мать
В Башкирии подросток в наручниках сбежал от нападавшего, чтобы спасти мать - РИА Новости, 27.12.2023
В Башкирии подросток в наручниках сбежал от нападавшего, чтобы спасти мать
Шестнадцатилетний подросток, закованный в наручники бывшим мужем матери, смог сбежать от злоумышленника и ночью искал полицию, чтобы освободить свою мать. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:10
2023-12-27T18:27
происшествия
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УФА, 27 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, закованный в наручники бывшим мужем матери, смог сбежать от злоумышленника и ночью искал полицию, чтобы освободить свою мать. В МВД по Башкирии сообщают, что в ночь на 24 декабря в дежурную часть полиции города Стерлитамака поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина проник в квартиру 36-летней местной жительницы, избил ее, а также удерживал её сына, заковав в наручники. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что вечером 23 декабря 42-летний житель Стерлитамакского района проник в квартиру бывшей жены, где находился 16-летний сын женщины. "Мужчина надел на руки подростка наручники и стал ждать, когда вернётся его мать. Когда женщина зашла в дом, он нанёс ей телесные повреждения. В это время подросток в наручниках смог сбежать и добраться до дома, где проживали знакомые. Оттуда поступил звонок в полицию о совершённом преступлении. Прибывший полицейский обнаружили в квартире тело женщины с ножевыми ранениями", - говорится в релизе пресс-службы. Мужчина был задержан. Следственные органы возбудили в его отношении уголовное дело об убийстве. СУСК РФ по Башкирии сообщает, что мужчина также угрожал подростку пистолетом. "Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств. По факту незаконного проникновения в жилище и совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего действиям обвиняемого также будет дана правовая оценка", - добавили в региональном СК. Башкирская полиция в своем Telegram-канале опубликовала видео, зафиксированное камерами уличного видеонаблюдения. По ним видно, как мальчик, закованный в наручники, быстро бежит по улицам города в поисках помощи.
https://ria.ru/20231224/ubiystvo-1917797584.html
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происшествия, стерлитамак, стерлитамакский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Стерлитамак, Стерлитамакский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии подросток в наручниках сбежал от нападавшего, чтобы спасти мать

В Башкирии подросток в наручниках сбежал от злоумышленника, чтобы спасти мать

Скришот записи камеры видеонаблюдения
Скришот записи камеры видеонаблюдения
Скришот записи камеры видеонаблюдения
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УФА, 27 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, закованный в наручники бывшим мужем матери, смог сбежать от злоумышленника и ночью искал полицию, чтобы освободить свою мать.
В МВД по Башкирии сообщают, что в ночь на 24 декабря в дежурную часть полиции города Стерлитамака поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина проник в квартиру 36-летней местной жительницы, избил ее, а также удерживал её сына, заковав в наручники.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Под Пермью мужа с женой убили в частном доме
24 декабря, 20:00
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что вечером 23 декабря 42-летний житель Стерлитамакского района проник в квартиру бывшей жены, где находился 16-летний сын женщины. "Мужчина надел на руки подростка наручники и стал ждать, когда вернётся его мать. Когда женщина зашла в дом, он нанёс ей телесные повреждения. В это время подросток в наручниках смог сбежать и добраться до дома, где проживали знакомые. Оттуда поступил звонок в полицию о совершённом преступлении. Прибывший полицейский обнаружили в квартире тело женщины с ножевыми ранениями", - говорится в релизе пресс-службы.
Мужчина был задержан. Следственные органы возбудили в его отношении уголовное дело об убийстве.
© Фото : СУ СК России по БашкортостануЖитель Стерлитамакского района Башкирии, обвиняемый в убийстве бывшей супруги
Житель Стерлитамакского района Башкирии, обвиняемый в убийстве бывшей супруги - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : СУ СК России по Башкортостану
Житель Стерлитамакского района Башкирии, обвиняемый в убийстве бывшей супруги
СУСК РФ по Башкирии сообщает, что мужчина также угрожал подростку пистолетом. "Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств. По факту незаконного проникновения в жилище и совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего действиям обвиняемого также будет дана правовая оценка", - добавили в региональном СК.
Башкирская полиция в своем Telegram-канале опубликовала видео, зафиксированное камерами уличного видеонаблюдения. По ним видно, как мальчик, закованный в наручники, быстро бежит по улицам города в поисках помощи.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Житель Урала напал с ножом на своих родителей-пенсионеров
Вчера, 14:18
 
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