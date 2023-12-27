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Подготовка к президентским выборам в Запорожской области идет полным ходом - РИА Новости, 27.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:56 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/podgotovka-1918565752.html
Подготовка к президентским выборам в Запорожской области идет полным ходом
Подготовка к президентским выборам в Запорожской области идет полным ходом - РИА Новости, 27.12.2023
Подготовка к президентским выборам в Запорожской области идет полным ходом
Подготовка к выборам президента России в Запорожской области идет полным ходом, избирательные комиссии работают в полном объеме, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:56
2023-12-27T19:56
выборы президента россии — 2024
запорожская область
россия
евгений балицкий
президентские выборы в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подготовка к выборам президента России в Запорожской области идет полным ходом, избирательные комиссии работают в полном объеме, сообщил глава региона Евгений Балицкий. "На сегодняшний день программа (подготовки к выборам - ред.) идет полным ходом. Мы уже прошли два процесса выборных - у нас был референдум, помимо референдума прошли местные выборы. Поэтому на сегодняшний день процесс нормально происходит, у нас все комиссии в полном объеме работают", - сказал Балицкий журналистам.
https://ria.ru/20231227/podpisi-1918478549.html
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запорожская область, россия, евгений балицкий, президентские выборы в россии
Выборы президента России — 2024, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Президентские выборы в России
Подготовка к президентским выборам в Запорожской области идет полным ходом

Балицкий: в Запорожской области избирательные комиссии работают в полном объеме

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подготовка к выборам президента России в Запорожской области идет полным ходом, избирательные комиссии работают в полном объеме, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день программа (подготовки к выборам - ред.) идет полным ходом. Мы уже прошли два процесса выборных - у нас был референдум, помимо референдума прошли местные выборы. Поэтому на сегодняшний день процесс нормально происходит, у нас все комиссии в полном объеме работают", - сказал Балицкий журналистам.
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Выборы президента России — 2024Запорожская областьРоссияЕвгений БалицкийПрезидентские выборы в России
 
 
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