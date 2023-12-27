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Подготовка к президентским выборам в Запорожской области идет полным ходом

Подготовка к президентским выборам в Запорожской области идет полным ходом - РИА Новости, 27.12.2023

Подготовка к президентским выборам в Запорожской области идет полным ходом

Подготовка к выборам президента России в Запорожской области идет полным ходом, избирательные комиссии работают в полном объеме, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:56

2023-12-27T19:56

2023-12-27T19:56

выборы президента россии — 2024

запорожская область

россия

евгений балицкий

президентские выборы в россии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подготовка к выборам президента России в Запорожской области идет полным ходом, избирательные комиссии работают в полном объеме, сообщил глава региона Евгений Балицкий. "На сегодняшний день программа (подготовки к выборам - ред.) идет полным ходом. Мы уже прошли два процесса выборных - у нас был референдум, помимо референдума прошли местные выборы. Поэтому на сегодняшний день процесс нормально происходит, у нас все комиссии в полном объеме работают", - сказал Балицкий журналистам.

https://ria.ru/20231227/podpisi-1918478549.html

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запорожская область, россия, евгений балицкий, президентские выборы в россии