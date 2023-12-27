Уровень очистки сточных вод в Петербурге достиг 99,8%, заявили власти
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗавод по сжиганию осадка сточных вод в Санкт-Петербурге
Завод по сжиганию осадка сточных вод в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Уровень очистки сточных вод в Санкт-Петербурге в настоящее время достиг 99,8%, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
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"За последние годы реализован целый ряд экологических проектов: благодаря реконструкции очистных сооружений и вводу в строй новых коллекторов уровень очистки сточных вод Петербурга к концу 2023 года достиг 99,8%", – говорится в сообщении.
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" продолжает масштабную комплексную программу по прекращению сброса неочищенных стоков в водоемы города.
Проекты водоканала позволили заметно снизить нагрузку на акваторию Невы и Финского залива. В частности, в 2020 году был завершен первый этап строительства Охтинского коллектора, в 2021 году на центральную станцию аэрации переключены очистные сооружения поселка Металлострой, в 2022 году прекращен сброс хозяйственно-бытовых стоков в реку Славянка.
В этом году продолжилось строительство канализационного коллектора на Петровском острове. Реализация этого проекта позволит обеспечить 100% очистки сточных вод острова. Также началось строительство канализационной сети для переключения прямого выпуска в городе Колпино. Продолжается второй этап реконструкции Северной станции аэрации. В результате производительность станции достигнет 1 миллиона кубометров сточных вод в сутки.
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"В послании Федеральному Собранию президент России заявил о необходимости улучшения экологической ситуации в стране. Глава государства отметил, что регионам нужно продолжать работу по оздоровлению водных объектов, в том числе нашей Невы. Мы достигли хороших результатов в этом направлении. Заметно улучшилась экологическая ситуация в акватории Невы и Финского залива. Проблема сброса неочищенных сточных вод решается комплексно - за счет развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Он отметил, что к 2030 году Петербург планирует достичь 100% очистки сточных вод.