В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ
В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ
Денежные купюры и монеты евро. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Итальянская пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции на оплату коммунальных услуг, сообщил RaiNews24.
В начале декабря стало известно, что пожилая жительница городка Кампороссо в Лигурии попала в больницу из-за ошибки компании, осуществляющей поставку воды в ее квартиру.
Телеканал уточнил, что Катерина Джовинаццо из Лигурии ушла из жизни в возрасте 88 лет, после того как попала в реанимацию, увидев выставленный ей счет в 15 тысяч евро за оплату воды. По данным коммунальщиков, реальный счет пенсионерки составил всего 55 евро.
Женщине стало плохо, когда она узнала, что ее банк уже выплатил половину суммы за сентябрь и октябрь поставщику коммунальных услуг. Кредитная организация немедленно восполнила сумму на счете Катерины и заблокировала выплату второй части платежа, как только ее брат указал на несоответствие в квитанции и показаниях счетчика. Компания — поставщик коммунальных услуг Iren объяснила ситуацию ошибкой на этапе предоставления сведений посредником.
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"Мы сразу же начали необходимые проверки и связались с родственниками женщины, подтвердив, что указанная в квитанции сумма в 15 тысяч евро оказалась ошибочной, так как была рассчитана на основе неверной фотографии показаний счетчика. Фотография, которая поступила к нам через компанию, ответственную за снятие показаний, относится к счетчику другого человека", — приводится заявление компании.
Поставщик коммунальных услуг добавил, что немедленно вернул деньги женщине.