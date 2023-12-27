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В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ - РИА Новости, 27.12.2023
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15:06 27.12.2023 (обновлено: 15:52 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/pensionerka-1918463174.html
В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ
В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ - РИА Новости, 27.12.2023
В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ
Итальянская пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции на оплату коммунальных услуг, сообщил RaiNews24. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:06
2023-12-27T15:52
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Итальянская пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции на оплату коммунальных услуг, сообщил RaiNews24.В начале декабря стало известно, что пожилая жительница городка Кампороссо в Лигурии попала в больницу из-за ошибки компании, осуществляющей поставку воды в ее квартиру.Телеканал уточнил, что Катерина Джовинаццо из Лигурии ушла из жизни в возрасте 88 лет, после того как попала в реанимацию, увидев выставленный ей счет в 15 тысяч евро за оплату воды. По данным коммунальщиков, реальный счет пенсионерки составил всего 55 евро.Женщине стало плохо, когда она узнала, что ее банк уже выплатил половину суммы за сентябрь и октябрь поставщику коммунальных услуг. Кредитная организация немедленно восполнила сумму на счете Катерины и заблокировала выплату второй части платежа, как только ее брат указал на несоответствие в квитанции и показаниях счетчика. Компания — поставщик коммунальных услуг Iren объяснила ситуацию ошибкой на этапе предоставления сведений посредником.&quot;Мы сразу же начали необходимые проверки и связались с родственниками женщины, подтвердив, что указанная в квитанции сумма в 15 тысяч евро оказалась ошибочной, так как была рассчитана на основе неверной фотографии показаний счетчика. Фотография, которая поступила к нам через компанию, ответственную за снятие показаний, относится к счетчику другого человека&quot;, — приводится заявление компании.Поставщик коммунальных услуг добавил, что немедленно вернул деньги женщине.
https://ria.ru/20210905/lotereya-1748772038.html
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в мире, лигурия, италия, жкх
В мире, Лигурия, Италия, ЖКХ
В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ

В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Итальянская пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции на оплату коммунальных услуг, сообщил RaiNews24.
В начале декабря стало известно, что пожилая жительница городка Кампороссо в Лигурии попала в больницу из-за ошибки компании, осуществляющей поставку воды в ее квартиру.
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Телеканал уточнил, что Катерина Джовинаццо из Лигурии ушла из жизни в возрасте 88 лет, после того как попала в реанимацию, увидев выставленный ей счет в 15 тысяч евро за оплату воды. По данным коммунальщиков, реальный счет пенсионерки составил всего 55 евро.
Женщине стало плохо, когда она узнала, что ее банк уже выплатил половину суммы за сентябрь и октябрь поставщику коммунальных услуг. Кредитная организация немедленно восполнила сумму на счете Катерины и заблокировала выплату второй части платежа, как только ее брат указал на несоответствие в квитанции и показаниях счетчика. Компания — поставщик коммунальных услуг Iren объяснила ситуацию ошибкой на этапе предоставления сведений посредником.
«

"Мы сразу же начали необходимые проверки и связались с родственниками женщины, подтвердив, что указанная в квитанции сумма в 15 тысяч евро оказалась ошибочной, так как была рассчитана на основе неверной фотографии показаний счетчика. Фотография, которая поступила к нам через компанию, ответственную за снятие показаний, относится к счетчику другого человека", — приводится заявление компании.

Поставщик коммунальных услуг добавил, что немедленно вернул деньги женщине.
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