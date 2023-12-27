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В Словакии почтили память погибших артистов ансамбля имени Александрова

В Словакии почтили память погибших артистов ансамбля имени Александрова - РИА Новости, 27.12.2023

В Словакии почтили память погибших артистов ансамбля имени Александрова

Память трагически погибших в 2016 году артистов российского ансамбля имени А.В. Александрова почтили в словацком населенном пункте Точница в центральной части... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T01:01

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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Память трагически погибших в 2016 году артистов российского ансамбля имени А.В. Александрова почтили в словацком населенном пункте Точница в центральной части республики, сообщил телеканал ta3. "В населенном пункте Точница сегодня почтили память артистов ансамбля имени А.В. Александрова, погибших семь лет назад в авиакатастрофе", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что во вторник в местной церкви прошло богослужение, жители возложили цветы к памятнику погибшим артистам, который был установлен в 2017 году. Ансамбль министерства обороны Российской Федерации имени А.В. Александрова неоднократно выступал в Словакии и пользовался большой популярностью. "Мы со своей стороны благодарны обычным жителям за то, что помнят", - сказали РИА Новости в посольстве России в Словакии. Дипломаты выразили признательность жителям Точницы, которые провели памятное мероприятие в честь артистов ансамбля. Двадцать пятого декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Сочи трагически погибли 64 артиста и сотрудника ансамбля. Среди погибших были художественный руководитель коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов, заместитель начальника ансамбля Андрей Сонников, главный хормейстер Константин Майоров и другие. Из восьмерых солистов погибли пятеро. Ансамбль потерял почти половину творческого состава. На смену им пришло пополнение – лучшие артисты со всей России. Штатная численность коллектива – 285 человек – была восстановлена.

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