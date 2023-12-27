https://ria.ru/20231227/otnosheniya-1918565394.html
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии - РИА Новости, 27.12.2023
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии
Отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:54
2023-12-27T19:54
2023-12-27T19:58
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мир
азия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин."Нам очень приятно отметить, что, несмотря на все турбулентности, которые происходят в мире, отношения с нашими традиционными друзьями в Азии, с Индией, индийским народом, развиваются поступательно", - сказал Путин в ходе встречи с главой МИД Индии.
https://ria.ru/20231227/indiya-1918565863.html
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россия, индия, мир, азия, владимир путин
Россия, Индия, Мир, Азия, Владимир Путин
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии
Путин: отношения РФ и Индии развиваются поступательно, несмотря на все сложности