https://ria.ru/20231227/otnosheniya-1918565394.html

Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии

Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии - РИА Новости, 27.12.2023

Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии

Отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:54

2023-12-27T19:54

2023-12-27T19:58

россия

индия

мир

азия

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин."Нам очень приятно отметить, что, несмотря на все турбулентности, которые происходят в мире, отношения с нашими традиционными друзьями в Азии, с Индией, индийским народом, развиваются поступательно", - сказал Путин в ходе встречи с главой МИД Индии.

https://ria.ru/20231227/indiya-1918565863.html

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индия

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азия

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россия, индия, мир, азия, владимир путин