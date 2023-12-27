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Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии - РИА Новости, 27.12.2023
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19:54 27.12.2023 (обновлено: 19:58 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/otnosheniya-1918565394.html
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии - РИА Новости, 27.12.2023
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии
Отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:54
2023-12-27T19:58
россия
индия
мир
азия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин."Нам очень приятно отметить, что, несмотря на все турбулентности, которые происходят в мире, отношения с нашими традиционными друзьями в Азии, с Индией, индийским народом, развиваются поступательно", - сказал Путин в ходе встречи с главой МИД Индии.
https://ria.ru/20231227/indiya-1918565863.html
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россия, индия, мир, азия, владимир путин
Россия, Индия, Мир, Азия, Владимир Путин
Путин рассказал, как развиваются отношения России и Индии

Путин: отношения РФ и Индии развиваются поступательно, несмотря на все сложности

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Отношения России и Индии, несмотря на все сложности в мире, развиваются поступательно, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нам очень приятно отметить, что, несмотря на все турбулентности, которые происходят в мире, отношения с нашими традиционными друзьями в Азии, с Индией, индийским народом, развиваются поступательно", - сказал Путин в ходе встречи с главой МИД Индии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Глава МИД Индии передал Путину привет и письмо от премьера Моди
Вчера, 19:58
 
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