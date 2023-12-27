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Умер основатель компании-производителя оружия Glock

Умер основатель компании-производителя оружия Glock - РИА Новости, 27.12.2023

Умер основатель компании-производителя оружия Glock

Австрийский инженер и предприниматель, основатель производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок умер в возрасте 94 лет, следует из заявления на сайте... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T21:49

2023-12-27T21:49

2023-12-27T22:43

glock

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Австрийский инженер и предприниматель, основатель производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок умер в возрасте 94 лет, следует из заявления на сайте компании. "Гастон Глок на протяжении всей своей жизни определял стратегическое направление развития Glock Group и готовил ее к будущему. Работа всей его жизни будет продолжена в его духе", — говорится в публикации.В компании отметили, что Глок не только "произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии легкого огнестрельного оружия". Причина смерти не раскрывается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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