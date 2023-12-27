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Умер основатель компании-производителя оружия Glock
Умер основатель компании-производителя оружия Glock - РИА Новости, 27.12.2023
Умер основатель компании-производителя оружия Glock
Австрийский инженер и предприниматель, основатель производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок умер в возрасте 94 лет, следует из заявления на сайте... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:49
2023-12-27T21:49
2023-12-27T22:43
glock
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Австрийский инженер и предприниматель, основатель производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок умер в возрасте 94 лет, следует из заявления на сайте компании. "Гастон Глок на протяжении всей своей жизни определял стратегическое направление развития Glock Group и готовил ее к будущему. Работа всей его жизни будет продолжена в его духе", — говорится в публикации.В компании отметили, что Глок не только "произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии легкого огнестрельного оружия". Причина смерти не раскрывается.
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glock
Умер основатель компании-производителя оружия Glock
Умер основатель оружейной компании Glock Гастон Глок
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Австрийский инженер и предприниматель, основатель производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок умер в возрасте 94 лет, следует из заявления на сайте компании.
«
"Гастон Глок на протяжении всей своей жизни определял стратегическое направление развития Glock Group и готовил ее к будущему. Работа всей его жизни будет продолжена в его духе", — говорится в публикации.
В компании отметили, что Глок не только "произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии легкого огнестрельного оружия".
Причина смерти не раскрывается.