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Умер основатель компании-производителя оружия Glock - РИА Новости, 27.12.2023
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21:49 27.12.2023 (обновлено: 22:43 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/osnovatel-1918579750.html
Умер основатель компании-производителя оружия Glock
Умер основатель компании-производителя оружия Glock - РИА Новости, 27.12.2023
Умер основатель компании-производителя оружия Glock
Австрийский инженер и предприниматель, основатель производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок умер в возрасте 94 лет, следует из заявления на сайте... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:49
2023-12-27T22:43
glock
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Австрийский инженер и предприниматель, основатель производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок умер в возрасте 94 лет, следует из заявления на сайте компании. &quot;Гастон Глок на протяжении всей своей жизни определял стратегическое направление развития Glock Group и готовил ее к будущему. Работа всей его жизни будет продолжена в его духе&quot;, — говорится в публикации.В компании отметили, что Глок не только "произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии легкого огнестрельного оружия". Причина смерти не раскрывается.
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glock
Glock
Умер основатель компании-производителя оружия Glock

Умер основатель оружейной компании Glock Гастон Глок

© AP Photo / David GoldmanОфис компании Glock
Офис компании Glock - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / David Goldman
Офис компании Glock. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Австрийский инженер и предприниматель, основатель производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок умер в возрасте 94 лет, следует из заявления на сайте компании.
«

"Гастон Глок на протяжении всей своей жизни определял стратегическое направление развития Glock Group и готовил ее к будущему. Работа всей его жизни будет продолжена в его духе", — говорится в публикации.

В компании отметили, что Глок не только "произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии легкого огнестрельного оружия".
Причина смерти не раскрывается.
 
Glock
 
 
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