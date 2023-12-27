https://ria.ru/20231227/osnovatel-1918526707.html
Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла"
Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла" - РИА Новости, 27.12.2023
Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла"
Один из основателей ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммад Хасан Яги умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, сообщает ливанский... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:43
2023-12-27T17:43
2023-12-27T17:46
в мире
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754583518_0:147:3380:2048_1920x0_80_0_0_28ef35fb94d7644e11190dc8a1c3f49f.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Один из основателей ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммад Хасан Яги умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, сообщает ливанский новостной портал El-Nashra. "Исполнительный помощник генерального секретаря "Хезболлах", один из основателей партии в 1982 году и ее лидер на нескольких должностях, бывший депутат Мухаммад Хасан Яги "Абу Салим" скончался после продолжительной болезни", - говорится в сообщении портала."Хезболлах" в своем заявлении призвало принять участие в похоронной процессии, которая начнется в четверг в городе Баальбек.
https://ria.ru/20231018/gibel-1903721525.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754583518_319:189:2798:2048_1920x0_80_0_0_f4435b65bc175a97958f1062f955c1de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хезболла
Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла"
El-Nashra: умер один из основателей движения "Хезболла" Мухаммад Хасан Яги