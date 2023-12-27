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Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла"

Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла" - РИА Новости, 27.12.2023

Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла"

Один из основателей ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммад Хасан Яги умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, сообщает ливанский... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:43

2023-12-27T17:43

2023-12-27T17:46

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хезболла

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Один из основателей ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммад Хасан Яги умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, сообщает ливанский новостной портал El-Nashra. "Исполнительный помощник генерального секретаря "Хезболлах", один из основателей партии в 1982 году и ее лидер на нескольких должностях, бывший депутат Мухаммад Хасан Яги "Абу Салим" скончался после продолжительной болезни", - говорится в сообщении портала."Хезболлах" в своем заявлении призвало принять участие в похоронной процессии, которая начнется в четверг в городе Баальбек.

https://ria.ru/20231018/gibel-1903721525.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хезболла