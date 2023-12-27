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Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла" - РИА Новости, 27.12.2023
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17:43 27.12.2023 (обновлено: 17:46 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/osnovatel-1918526707.html
Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла"
Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла" - РИА Новости, 27.12.2023
Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла"
Один из основателей ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммад Хасан Яги умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, сообщает ливанский... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:43
2023-12-27T17:46
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Один из основателей ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммад Хасан Яги умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, сообщает ливанский новостной портал El-Nashra. &quot;Исполнительный помощник генерального секретаря &quot;Хезболлах&quot;, один из основателей партии в 1982 году и ее лидер на нескольких должностях, бывший депутат Мухаммад Хасан Яги &quot;Абу Салим&quot; скончался после продолжительной болезни&quot;, - говорится в сообщении портала."Хезболлах" в своем заявлении призвало принять участие в похоронной процессии, которая начнется в четверг в городе Баальбек.
https://ria.ru/20231018/gibel-1903721525.html
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в мире, хезболла
В мире, Хезболла
Умер один из основателей шиитского движения "Хезболла"

El-Nashra: умер один из основателей движения "Хезболла" Мухаммад Хасан Яги

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Один из основателей ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммад Хасан Яги умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, сообщает ливанский новостной портал El-Nashra.
«

"Исполнительный помощник генерального секретаря "Хезболлах", один из основателей партии в 1982 году и ее лидер на нескольких должностях, бывший депутат Мухаммад Хасан Яги "Абу Салим" скончался после продолжительной болезни", - говорится в сообщении портала.

«
"Хезболлах" в своем заявлении призвало принять участие в похоронной процессии, которая начнется в четверг в городе Баальбек.
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