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Оборот общепита в России за 11 месяцев вырос почти на 13 процентов - РИА Новости, 27.12.2023
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19:08 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/oborot-1918556128.html
Оборот общепита в России за 11 месяцев вырос почти на 13 процентов
Оборот общепита в России за 11 месяцев вырос почти на 13 процентов - РИА Новости, 27.12.2023
Оборот общепита в России за 11 месяцев вырос почти на 13 процентов
Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2023 года вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до почти 2,6 триллиона рублей,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:08
2023-12-27T19:08
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2023 года вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до почти 2,6 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата. "Оборот общественного питания в ноябре 2023 г. составил 252,6 млрд рублей, или 108,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2023 г. - 2550,6 млрд рублей, или 112,5%", - сообщает ведомство. В Росстате уточнили, что с января по ноябрь 2022 года оборот общепита составлял 2,1 триллиона рублей, а за весь 2022 год - почти 2,4 триллиона рублей.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Оборот общепита в России за 11 месяцев вырос почти на 13 процентов

Росстат: оборот предприятий общепита за январь-ноябрь 2023 года вырос на 12,5%

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник жарит блины в кафе
Сотрудник жарит блины в кафе - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник жарит блины в кафе . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2023 года вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до почти 2,6 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата.
"Оборот общественного питания в ноябре 2023 г. составил 252,6 млрд рублей, или 108,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2023 г. - 2550,6 млрд рублей, или 112,5%", - сообщает ведомство.
В Росстате уточнили, что с января по ноябрь 2022 года оборот общепита составлял 2,1 триллиона рублей, а за весь 2022 год - почти 2,4 триллиона рублей.
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