https://ria.ru/20231227/oborot-1918556128.html

Оборот общепита в России за 11 месяцев вырос почти на 13 процентов

Оборот общепита в России за 11 месяцев вырос почти на 13 процентов - РИА Новости, 27.12.2023

Оборот общепита в России за 11 месяцев вырос почти на 13 процентов

Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2023 года вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до почти 2,6 триллиона рублей,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:08

2023-12-27T19:08

2023-12-27T19:08

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Оборот предприятий общепита в РФ за январь-ноябрь 2023 года вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до почти 2,6 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата. "Оборот общественного питания в ноябре 2023 г. составил 252,6 млрд рублей, или 108,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2023 г. - 2550,6 млрд рублей, или 112,5%", - сообщает ведомство. В Росстате уточнили, что с января по ноябрь 2022 года оборот общепита составлял 2,1 триллиона рублей, а за весь 2022 год - почти 2,4 триллиона рублей.

https://ria.ru/20231128/migranty-1912410837.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)