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Нетаньяху ответил Эрдогану на критику в свой адрес - РИА Новости, 27.12.2023
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18:23 27.12.2023 (обновлено: 18:28 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/netanyakhu-1918539881.html
Нетаньяху ответил Эрдогану на критику в свой адрес
Нетаньяху ответил Эрдогану на критику в свой адрес - РИА Новости, 27.12.2023
Нетаньяху ответил Эрдогану на критику в свой адрес
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в среду с речью, в которой резко отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:23
2023-12-27T18:28
в мире
израиль
турция
анкара (провинция)
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
адольф гитлер
хамас
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в среду с речью, в которой резко отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Эрдоган, который устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль", - сказал Нетаньяху. Политик добавил, что армия обороны Израиля борется с ХАМАС, которых Эрдоган "восхваляет" и неоднократно принимал у себя. Президент Турции в среду выступил с критикой Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
https://ria.ru/20231219/voyna-1916732260.html
https://ria.ru/20231227/palestina-1918355898.html
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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, адольф гитлер, хамас
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, Адольф Гитлер, ХАМАС
Нетаньяху ответил Эрдогану на критику в свой адрес

Нетаньяху заявил, что Эрдоган — последний, кто может читать мораль Израилю

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в среду с речью, в которой резко отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«
"Эрдоган, который устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль", - сказал Нетаньяху.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Эрдоган считает, что с уходом Нетаньяху прекратится война в секторе Газа
19 декабря, 15:33
Политик добавил, что армия обороны Израиля борется с ХАМАС, которых Эрдоган "восхваляет" и неоднократно принимал у себя.
Президент Турции в среду выступил с критикой Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
Абдельхафиз Нофаль - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Посол Палестины осудил заявления Нетаньяху про управление Газой
Вчера, 07:02
 
В миреИзраильТурцияАнкара (провинция)Биньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганАдольф ГитлерХАМАС
 
 
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