https://ria.ru/20231227/netanyakhu-1918539881.html

Нетаньяху ответил Эрдогану на критику в свой адрес

Нетаньяху ответил Эрдогану на критику в свой адрес - РИА Новости, 27.12.2023

Нетаньяху ответил Эрдогану на критику в свой адрес

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в среду с речью, в которой резко отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:23

2023-12-27T18:23

2023-12-27T18:28

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реджеп тайип эрдоган

адольф гитлер

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в среду с речью, в которой резко отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Эрдоган, который устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль", - сказал Нетаньяху. Политик добавил, что армия обороны Израиля борется с ХАМАС, которых Эрдоган "восхваляет" и неоднократно принимал у себя. Президент Турции в среду выступил с критикой Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.

https://ria.ru/20231219/voyna-1916732260.html

https://ria.ru/20231227/palestina-1918355898.html

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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, адольф гитлер, хамас