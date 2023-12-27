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Нацпроект "Молодежь России" планируется разработать в 2024-2025 году - РИА Новости, 27.12.2023
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17:05 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/natsproekt-1918507837.html
Нацпроект "Молодежь России" планируется разработать в 2024-2025 году
Нацпроект "Молодежь России" планируется разработать в 2024-2025 году - РИА Новости, 27.12.2023
Нацпроект "Молодежь России" планируется разработать в 2024-2025 году
Национальный проект "Молодежь России" планируется разработать и начать его реализацию в 2024-2025 году в рамках стратегии молодежной политики в РФ на период до... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:05
2023-12-27T17:05
общество
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Национальный проект "Молодежь России" планируется разработать и начать его реализацию в 2024-2025 году в рамках стратегии молодежной политики в РФ на период до 2030 года, следует из проекта стратегии, опубликованного на сайте Минобрнауки России. "Реализация Стратегии реализуется в два этапа. Первый этап (2024–2025 годы) предусматривает...: разработку и принятие национального проекта "Молодежь России", начало его реализации", - говорится в документе. Кроме того, в рамках первого этапа планируется подготовить и направить региональным властям модельный закон "О государственной молодежной политике в субъекте Российской Федерации" и методических рекомендаций по реализации стратегии. Добавляется, что также планируется создание федерального центра, занимающегося вопросами научного, аналитического, информационно-ресурсного и экспертного сопровождения молодежной политики, включая разработку программных мероприятий, в том числе в части, касающейся подготовки кадров для работы с молодежью.
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общество, россия
Общество, Россия
Нацпроект "Молодежь России" планируется разработать в 2024-2025 году

Нацпроект "Молодежь России" разработают и начнут реализовывать в 2024-2025 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолодежь
Молодежь - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Национальный проект "Молодежь России" планируется разработать и начать его реализацию в 2024-2025 году в рамках стратегии молодежной политики в РФ на период до 2030 года, следует из проекта стратегии, опубликованного на сайте Минобрнауки России.
"Реализация Стратегии реализуется в два этапа. Первый этап (2024–2025 годы) предусматривает...: разработку и принятие национального проекта "Молодежь России", начало его реализации", - говорится в документе.
Кроме того, в рамках первого этапа планируется подготовить и направить региональным властям модельный закон "О государственной молодежной политике в субъекте Российской Федерации" и методических рекомендаций по реализации стратегии.
Добавляется, что также планируется создание федерального центра, занимающегося вопросами научного, аналитического, информационно-ресурсного и экспертного сопровождения молодежной политики, включая разработку программных мероприятий, в том числе в части, касающейся подготовки кадров для работы с молодежью.
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