https://ria.ru/20231227/natsproekt-1918507837.html

Нацпроект "Молодежь России" планируется разработать в 2024-2025 году

Нацпроект "Молодежь России" планируется разработать в 2024-2025 году - РИА Новости, 27.12.2023

Нацпроект "Молодежь России" планируется разработать в 2024-2025 году

Национальный проект "Молодежь России" планируется разработать и начать его реализацию в 2024-2025 году в рамках стратегии молодежной политики в РФ на период до... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:05

2023-12-27T17:05

2023-12-27T17:05

общество

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Национальный проект "Молодежь России" планируется разработать и начать его реализацию в 2024-2025 году в рамках стратегии молодежной политики в РФ на период до 2030 года, следует из проекта стратегии, опубликованного на сайте Минобрнауки России. "Реализация Стратегии реализуется в два этапа. Первый этап (2024–2025 годы) предусматривает...: разработку и принятие национального проекта "Молодежь России", начало его реализации", - говорится в документе. Кроме того, в рамках первого этапа планируется подготовить и направить региональным властям модельный закон "О государственной молодежной политике в субъекте Российской Федерации" и методических рекомендаций по реализации стратегии. Добавляется, что также планируется создание федерального центра, занимающегося вопросами научного, аналитического, информационно-ресурсного и экспертного сопровождения молодежной политики, включая разработку программных мероприятий, в том числе в части, касающейся подготовки кадров для работы с молодежью.

https://ria.ru/20231225/putin-1917969833.html

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