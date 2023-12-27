https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918550886.html

Губернатор Севастополя назвал Путина наставником

Губернатор Севастополя назвал Путина наставником - РИА Новости, 27.12.2023

Губернатор Севастополя назвал Путина наставником

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал президента России Владимира Путина наставником. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:48

2023-12-27T18:48

2023-12-27T18:50

владимир путин

михаил развожаев

россия

севастополь

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал президента России Владимира Путина наставником. Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. "Вчера на семинаре мы очень долго обсуждали, когда говорили про архетип наставника, и абсолютное большинство моих коллег назвало президента Российской Федерации своим наставником", - сказал Развожаев на заседании Госсовета. После чего Развожаев подчеркнул, что позволит себе процитировать слова Путина как наставника и привел высказывание президента о профессионале, который всегда мечтает о том, чтобы дело, которому он посвятил свою жизнь, оказалась в будущем в надежных руках.

https://ria.ru/20231227/putin-1918542972.html

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владимир путин, михаил развожаев, россия, севастополь