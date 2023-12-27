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Губернатор Севастополя назвал Путина наставником - РИА Новости, 27.12.2023
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18:48 27.12.2023 (обновлено: 18:50 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918550886.html
Губернатор Севастополя назвал Путина наставником
Губернатор Севастополя назвал Путина наставником - РИА Новости, 27.12.2023
Губернатор Севастополя назвал Путина наставником
Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал президента России Владимира Путина наставником. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:48
2023-12-27T18:50
владимир путин
михаил развожаев
россия
севастополь
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал президента России Владимира Путина наставником. Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. "Вчера на семинаре мы очень долго обсуждали, когда говорили про архетип наставника, и абсолютное большинство моих коллег назвало президента Российской Федерации своим наставником", - сказал Развожаев на заседании Госсовета. После чего Развожаев подчеркнул, что позволит себе процитировать слова Путина как наставника и привел высказывание президента о профессионале, который всегда мечтает о том, чтобы дело, которому он посвятил свою жизнь, оказалась в будущем в надежных руках.
https://ria.ru/20231227/putin-1918542972.html
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владимир путин, михаил развожаев, россия, севастополь
Владимир Путин, Михаил Развожаев, Россия, Севастополь
Губернатор Севастополя назвал Путина наставником

Губернатор Севастополя Развожаев назвал Путина наставником

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал президента России Владимира Путина наставником.
Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
"Вчера на семинаре мы очень долго обсуждали, когда говорили про архетип наставника, и абсолютное большинство моих коллег назвало президента Российской Федерации своим наставником", - сказал Развожаев на заседании Госсовета.
После чего Развожаев подчеркнул, что позволит себе процитировать слова Путина как наставника и привел высказывание президента о профессионале, который всегда мечтает о том, чтобы дело, которому он посвятил свою жизнь, оказалась в будущем в надежных руках.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Путин рассказал, что помнит своих учителей и наставников
Вчера, 18:30
 
Владимир ПутинМихаил РазвожаевРоссияСевастополь
 
 
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