https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527671.html
Путин заявил о важности сохранения живого духа наставничества
Путин заявил о важности сохранения живого духа наставничества - РИА Новости, 27.12.2023
Путин заявил о важности сохранения живого духа наставничества
Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сохранить живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять его в бюрократические рамки. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:46
2023-12-27T17:46
2023-12-27T17:46
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сохранить живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять его в бюрократические рамки. "Сейчас мы возрождаем многие традиции, и здесь важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку", - сказал Путин на заседании Государственного совета. Он подчеркнул, что нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию: наставлять, в самом хорошем смысле этого слова, вести за собой других.
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россия, владимир путин
Путин заявил о важности сохранения живого духа наставничества
Путин: важно сохранить живой дух наставничества
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сохранить живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять его в бюрократические рамки.
«
"Сейчас мы возрождаем многие традиции, и здесь важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
Он подчеркнул, что нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию: наставлять, в самом хорошем смысле этого слова, вести за собой других.
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам