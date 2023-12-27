https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527671.html

Путин заявил о важности сохранения живого духа наставничества

Путин заявил о важности сохранения живого духа наставничества - РИА Новости, 27.12.2023

Путин заявил о важности сохранения живого духа наставничества

Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сохранить живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять его в бюрократические рамки. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:46

2023-12-27T17:46

2023-12-27T17:46

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно сохранить живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять его в бюрократические рамки. "Сейчас мы возрождаем многие традиции, и здесь важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку", - сказал Путин на заседании Государственного совета. Он подчеркнул, что нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию: наставлять, в самом хорошем смысле этого слова, вести за собой других.

https://ria.ru/20231227/doplaty-1918524774.html

россия

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россия, владимир путин