https://ria.ru/20231227/naemniki-1918346633.html
Западные наемники решили бросить Украину, пишут СМИ
Западные наемники решили бросить Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
Западные наемники решили бросить Украину, пишут СМИ
Западные наемники перестали получать вознаграждение от Киева из-за уменьшения финансовой помощи США и их союзников, пишет сербская газета "Политика". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T03:25
2023-12-27T03:25
2023-12-27T03:25
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Западные наемники перестали получать вознаграждение от Киева из-за уменьшения финансовой помощи США и их союзников, пишет сербская газета "Политика"."Большинство иностранных наемников, <...>, отправились по домам. <...>. Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения, <...>, о том, что Запад остановил помощь, их явно не устроили", — сообщили журналисты.По данным газеты, Украину перед Рождеством покинули канадцы, французы, австралийцы и нидерландцы.В "Политике" отметили, что, в отличие от обычных солдата, наемников ждут последствия за участие в боевых действия. Если попавшего в плен солдата нельзя судить, при условии несовершения преступлений, то иностранца-наймита в плену ждут уголовное дело и тюрьма. Во многих странах наемничество преследуется по закону, добавили журналисты."Быть наемником на Украине уже не так здорово, да и храбрости все меньше, а опасность все больше и больше", — заключили в сербской газете.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231217/naemniki-1916287953.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Франция, Австралия, Нидерланды, Сербия, США, Вооруженные силы Украины
Западные наемники решили бросить Украину, пишут СМИ
Газета "Политика": Киеву стало нечем платить наемникам
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Западные наемники перестали получать вознаграждение от Киева из-за уменьшения финансовой помощи США и их союзников, пишет сербская газета "Политика
".
"Большинство иностранных наемников, <...>, отправились по домам. <...>. Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения, <...>, о том, что Запад остановил помощь, их явно не устроили", — сообщили журналисты.
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше
По данным газеты, Украину перед Рождеством покинули канадцы, французы, австралийцы и нидерландцы.
В "Политике" отметили, что, в отличие от обычных солдата, наемников ждут последствия за участие в боевых действия. Если попавшего в плен солдата нельзя судить, при условии несовершения преступлений, то иностранца-наймита в плену ждут уголовное дело и тюрьма. Во многих странах наемничество преследуется по закону, добавили журналисты.
"Русские приближаются": канадские наемники попали в "ад" на Украине
"Быть наемником на Украине уже не так здорово, да и храбрости все меньше, а опасность все больше и больше", — заключили в сербской газете.
Минобороны России
неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном
и Ближним Востоком
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Сальдо назвал главную "функцию" наемников в ВСУ