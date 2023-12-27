https://ria.ru/20231227/mutabor-1918550389.html
Клуб "Мутабор" отменил новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой
Клуб "Мутабор" отменил новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой - РИА Новости, 27.12.2023
Клуб "Мутабор" отменил новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой
Представители столичного клуба "Мутабор" сообщили в Телеграм-канале, что переносят запланированную на новогоднюю ночь вечеринку на 17 февраля. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:17
2023-12-27T19:17
2023-12-27T19:17
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Представители столичного клуба "Мутабор" сообщили в Телеграм-канале, что переносят запланированную на новогоднюю ночь вечеринку на 17 февраля."Форс-мажор! По независящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится на 17 февраля с сохранением программы, основного состава артистов и специального оформления сцен", — говорится в тексте сообщения.Праздник "Новогодний уикенд YEAHNYE" планировали провести с 31 декабря по 2 января. Сейчас в заведении попросили у гостей, купивших билеты, сохранить их для входа на вечеринку 17 февраля. Сообщение о переносе мероприятия появилось вскоре после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая прошла в "Мутаборе" 20 и 21 декабря и получила название "голая" из-за дресс-кода "почти без одежды". На второй день вечеринки в клуб "Мутабор" пришли силовики с обысками и изъяли записи с камер наблюдения. Из-за проверки гостям пришлось стоять в очереди у входа, а сам праздник начался с опозданием.Позже сообщалось, что клуб проверяют полиция и Роспотребнадзор.После вечеринки в отношении ее организатора Анастасии Ивлеевой началась налоговая проверка, а также был предъявлен иск на миллиард рублей за причинение морального вреда. Одного из участников праздника в "Мутаборе" рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически голым, арестовали на 15 суток.
https://ria.ru/20231227/inshakov-1918540094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ивлеева, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Москва
Клуб "Мутабор" отменил новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой
Клуб "Мутабор" после вечеринки Ивлеевой перенес "новогодний уикэнд" на февраль
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Представители столичного клуба "Мутабор" сообщили
в Телеграм-канале, что переносят запланированную на новогоднюю ночь вечеринку на 17 февраля.
«
"Форс-мажор! По независящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится на 17 февраля с сохранением программы, основного состава артистов и специального оформления сцен", — говорится в тексте сообщения.
Праздник "Новогодний уикенд YEAHNYE" планировали провести с 31 декабря по 2 января. Сейчас в заведении попросили у гостей, купивших билеты, сохранить их для входа на вечеринку 17 февраля.
Сообщение о переносе мероприятия появилось вскоре после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая прошла в "Мутаборе" 20 и 21 декабря и получила название "голая" из-за дресс-кода "почти без одежды".
На второй день вечеринки в клуб "Мутабор" пришли силовики с обысками и изъяли записи с камер наблюдения. Из-за проверки гостям пришлось стоять в очереди у входа, а сам праздник начался с опозданием.
Позже сообщалось, что клуб проверяют полиция и Роспотребнадзор
.
После вечеринки в отношении ее организатора Анастасии Ивлеевой началась налоговая проверка, а также был предъявлен иск на миллиард рублей за причинение морального вреда.
Одного из участников праздника в "Мутаборе" рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически голым, арестовали на 15 суток.
Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше