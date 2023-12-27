https://ria.ru/20231227/mutabor-1918550389.html

Клуб "Мутабор" отменил новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой

Клуб "Мутабор" отменил новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой - РИА Новости, 27.12.2023

Клуб "Мутабор" отменил новогоднюю вечеринку после скандала с Ивлеевой

Представители столичного клуба "Мутабор" сообщили в Телеграм-канале, что переносят запланированную на новогоднюю ночь вечеринку на 17 февраля. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:17

2023-12-27T19:17

2023-12-27T19:17

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Представители столичного клуба "Мутабор" сообщили в Телеграм-канале, что переносят запланированную на новогоднюю ночь вечеринку на 17 февраля."Форс-мажор! По независящим от клуба обстоятельствам новогоднее событие переносится на 17 февраля с сохранением программы, основного состава артистов и специального оформления сцен", — говорится в тексте сообщения.Праздник "Новогодний уикенд YEAHNYE" планировали провести с 31 декабря по 2 января. Сейчас в заведении попросили у гостей, купивших билеты, сохранить их для входа на вечеринку 17 февраля. Сообщение о переносе мероприятия появилось вскоре после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая прошла в "Мутаборе" 20 и 21 декабря и получила название "голая" из-за дресс-кода "почти без одежды". На второй день вечеринки в клуб "Мутабор" пришли силовики с обысками и изъяли записи с камер наблюдения. Из-за проверки гостям пришлось стоять в очереди у входа, а сам праздник начался с опозданием.Позже сообщалось, что клуб проверяют полиция и Роспотребнадзор.После вечеринки в отношении ее организатора Анастасии Ивлеевой началась налоговая проверка, а также был предъявлен иск на миллиард рублей за причинение морального вреда. Одного из участников праздника в "Мутаборе" рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически голым, арестовали на 15 суток.

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Алёна Пава

анастасия ивлеева, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва