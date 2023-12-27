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В Москве к Новому году украсили объекты метрополитена
В Москве к Новому году украсили объекты метрополитена - РИА Новости, 27.12.2023
В Москве к Новому году украсили объекты метрополитена
Фасады электродепо и административного здания метрополитена украсили к Новому году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:49
2023-12-27T14:49
2023-12-27T14:49
москва
максим ликсутов
московский метрополитен
новый год
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фасады электродепо и административного здания метрополитена украсили к Новому году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Перед Новым годом мы украсили фасады электродепо и административного здания метрополитена. Также установили большие буквы "М" в праздничном оформлении. Обязательно посмотрите на эти украшения и сфотографируйтесь с ними во время новогодних каникул", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале дептранса. Уточняется, что фасады офиса метро на проспекте Мира украсили звездами. На выходе со станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии установили еловые рамки и елки красного цвета. Фасад электродепо "Варшавское" украсили светящиеся елки и цифры наступающего года. Также у семи станций установили большие буквы "М" из мишуры. Инсталляции повторяют логотип Московского метрополитена как по форме, так и по цвету. Новогодние символы метро также разместили у станций "Спортивная", "Динамо", "Смоленская", "Добрынинская", "Савеловская", "Чкаловская", "Трубная". Внутри вестибюлей инсталляции находятся на станциях "Маяковская" и "Курская".
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москва, максим ликсутов , московский метрополитен, новый год, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Максим Ликсутов , Московский метрополитен, Новый год, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве к Новому году украсили объекты метрополитена
Ликсутов: в Москве к Новому году украсили объекты метрополитена
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Фасады электродепо и административного здания метрополитена украсили к Новому году, сообщил
заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Перед Новым годом мы украсили фасады электродепо и административного здания метрополитена. Также установили большие буквы "М" в праздничном оформлении. Обязательно посмотрите на эти украшения и сфотографируйтесь с ними во время новогодних каникул", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале дептранса.
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Уточняется, что фасады офиса метро на проспекте Мира украсили звездами. На выходе со станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии установили еловые рамки и елки красного цвета.
Фасад электродепо "Варшавское" украсили светящиеся елки и цифры наступающего года. Также у семи станций установили большие буквы "М" из мишуры. Инсталляции повторяют логотип Московского метрополитена как по форме, так и по цвету.
Новогодние символы метро также разместили у станций "Спортивная", "Динамо", "Смоленская", "Добрынинская", "Савеловская", "Чкаловская", "Трубная". Внутри вестибюлей инсталляции находятся на станциях "Маяковская" и "Курская".
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